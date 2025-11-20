0 800 307 555
Україна запропонувала ОАЕ створити спільні агрохаби: що це дає

19 листопада у Києві проходила IV Міжнародна конференція з продовольчої безпеки Food from Ukraine — важлива міжнародна платформа для посилення співпраці з питань глобальної продовольчої безпеки та розвитку стратегічних партнерств між Україною та країнами світу.
У межах конференції відбулися двосторонні зустрічі за участі світових лідерів, міністрів, представників міжнародних організацій та провідних експертів.
Під час двосторонньої зустрічі заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького із заступником Міністра закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів Султаном Аль Шамсі обговорювалося створення агрохабів в ОАЕ.

Що передбачається

Ці хаби прийматимуть українську продукцію для подальшого пакування та розподілу до країн, які потребують допомоги. Зокрема до Гази, Судану, Кенії, Сомалі та інших регіонів.
Це дозволить оптимізувати логістику та підвищити ефективність доставки продовольства тим, хто його найбільше потребує.
«Україна вже давно відіграє ключову роль у світовій продовольчій безпеці та є надійним партнером для країн Глобального Півдня. Попри війну та спроби росії перешкоджати нашому експорту, з 2022 року ми поставили до Азії, Африки та Латинської Америки понад 40% українського зернового експорту. Ми не просто доставляємо продовольство, а пропонуємо технології, досвід та моделі виробництва, які забезпечують довгострокову продовольчу стабільність. Це формує рівноправні партнерства, що зміцнюють стійкість економік усіх країн-учасниць», — зазначив Тарас Висоцький.
