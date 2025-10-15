Три зони ризику: як шахраї діють на ринку українських земель Сьогодні 21:03 — Аграрний ринок

Шахрайство на ринку сільськогосподарських земель в Україні — не рідкість. Його масштаби та схеми залежать від інвестиційної привабливості регіону та рівня правової визначеності на місцях.

За словами юриста юридичної компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» Олега Рожкова, умовно всю територію України можна поділити на три зони ризику:

зону високої інвестиційної привабливості; зону складних земельних правовідносин; зону правової невизначеності.

Зона високої інвестиційної привабливості

До цієї категорії належать найбільш родючі чорноземи — землі, які мають найвищу ринкову вартість і є високоліквідними активами. Саме через це вони привертають найбільшу увагу шахраїв.

У таких регіонах фіксуються типові протиправні дії, зокрема:

маніпуляції з переважним правом орендаря,

підробка документів від імені власників (зокрема померлих),

укладання фіктивних договорів дарування або довічного утримання для незаконної перереєстрації прав власності.

Зона складних земельних правовідносин

Для цієї зони характерні дрібне землеволодіння, застарілі документи та неузгоджені межі ділянок. Такі обставини створюють сприятливий ґрунт для судових спорів і схем, пов’язаних із встановленням права власності або зміною меж земельних ділянок.

Серед найпоширеніших зловживань:

підроблені заповіти,

незаконна зміна меж суміжних ділянок,

захоплення самозаліснених земель.

Зона правової невизначеності

У регіонах, де документи та реєстри знищені через бойові дії або окупацію, правове поле залишається деформованим. Втрата архівів і документів створює ідеальні умови для нових форм шахрайства.

«Багато власників земельних ділянок є внутрішньо переміщеними особами, та відповідно правовстановлюючі документи можуть бути втрачені або знищені. А таке є привабливим для шахраїв, і тут застосовуються найцікавіші форми шахрайства, що пов’язані з земельними ділянками. Одними з вищенаведених форм шахрайства є використання втрачених документів, незаконна перереєстрація в окупаційних реєстрах та інше», — пояснює юрист.

