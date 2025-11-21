В Україні вже зібрано понад 50 млн тонн зернових
Станом на 21 листопада в Україні вже зібрано 50 928,8 тис. тонн зернових культур на площі 10 228,7 тис. га. Обмолочено 88% посівних площ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Зібрано:
- Пшениці — 22 960,2 тис. тонн на площі 5 051,6 тис. га.
- Ячменю — 5 419,1 тис. тонн на площі 1 360,9 тис. га.
- Гороху — 672,5 тис. тонн на площі 275,1 тис. га.
- Кукурудзи — 20 836,0 тис. тонн на площі 3 118,4 тис. га, що становить 71% засіяних площ.
Інших зернових і зернобобових зібрано 896,5 тис. тонн на площі 327,6 тис. га.
Олійні культури
Також олійних культур на 21 листопада зібрано 17 049,7 тис. тонн. Зокрема:
- Соняшнику — 9 010,0 тис. тонн на площі 4 794,9 тис. га.
- Сої — 4 722,9 тис. тонн на площі 1 989,0 тис. га.
- Ріпаку — 3 316,7 тис. тонн на площі 1 260,2 тис. га.
Загалом, соняшнику зібрано з 92% засіяних площ, сої — 96%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків накопано вже 9 963,1 тис. тонн на площі 186,6 тис. га, що складає 94% засіяних площ.
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні вже зібрано понад 50 млн тонн зернових
Україна запропонувала ОАЕ створити спільні агрохаби: що це дає
Україна другий рік поспіль стане найбільшим експортером малини в Європі
В Україні новий закон змінить правила пакування харчових продуктів
Зеленський підписав євроінтеграційний закон про контроль в агросекторі
Єврокомісія вимагає від Угорщини, Словаччини та Польщі скасувати обмеження на український експорт