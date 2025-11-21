0 800 307 555
В Україні вже зібрано понад 50 млн тонн зернових

Аграрний ринок
Станом на 21 листопада в Україні вже зібрано 50 928,8 тис. тонн зернових культур на площі 10 228,7 тис. га. Обмолочено 88% посівних площ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Зібрано:
  • Пшениці — 22 960,2 тис. тонн на площі 5 051,6 тис. га.
  • Ячменю — 5 419,1 тис. тонн на площі 1 360,9 тис. га.
  • Гороху — 672,5 тис. тонн на площі 275,1 тис. га.
  • Кукурудзи — 20 836,0 тис. тонн на площі 3 118,4 тис. га, що становить 71% засіяних площ.
Інших зернових і зернобобових зібрано 896,5 тис. тонн на площі 327,6 тис. га.
Олійні культури
Також олійних культур на 21 листопада зібрано 17 049,7 тис. тонн. Зокрема:
  • Соняшнику — 9 010,0 тис. тонн на площі 4 794,9 тис. га.
  • Сої — 4 722,9 тис. тонн на площі 1 989,0 тис. га.
  • Ріпаку — 3 316,7 тис. тонн на площі 1 260,2 тис. га.
Загалом, соняшнику зібрано з 92% засіяних площ, сої — 96%, збір ріпаку завершений.
Цукрових буряків накопано вже 9 963,1 тис. тонн на площі 186,6 тис. га, що складає 94% засіяних площ.
За матеріалами:
Finance.ua
АгробізнесАгроринок
