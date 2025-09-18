0 800 307 555
Чи існує безкоштовна приватизація землі: три популярні міфи

В Україні досі ходить багато легенд про безоплатну приватизацію землі. Хоча таке поняття справді існує, але воно має чіткі правила.
Фахівці юридичної компанії «Земельний фонд» пояснили, що з цього правда, а що — лише міфи.

Міф 1

Безоплатна приватизація — це необмежене право кожного
Насправді — ні. Земельний кодекс чітко визначає норми:
  • для ведення фермерського господарства — в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
  • для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 гектара;
  • для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара;
  • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 гектара, в селищах — не більше 0,15 гектара, в містах — не більше 0,10 гектара;
  • для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара;
  • для будівництва індивідуальних гаражів — не більше 0,01 гектара. І це право можна використати лише один раз за кожним видом.
Важливо: ви можете скористатися цим правом лише один раз по кожному з видів цільового призначення.

Міф 2

Приватизація доступна у будь-який час
Реальність інша: під час воєнного стану діє мораторій на безоплатну приватизацію. На сьогоднішній день дозволена приватизація в таких випадках:
  1. Якщо на земельній ділянці є обʼєкти нерухомості, які знаходяться у Вашій власності.
  2. Приватизація всіх земельних ділянок, які надавалися у користування до 01 січня 2002 року.
На решту випадків безоплатної передачі земель державної, комунальної власності у приватну власність в межах норм, зазначених у статті 121 Земельного кодексу України, — діє заборона.

Міф 3

Якщо не використав своє право, воно згоряє
Насправді право не зникає. Після скасування воєнного стану ви знову зможете реалізувати його — головне, щоб до цього часу не було змін у законодавстві.
Нагадаємо також, що приватизація земельної ділянки та отримання кадастрового номеру на земельну ділянку — це різні дії, що мають різні юридичні наслідки. Детальніше про кожну з них розповіли тут.
За даними Опендатабот, у липні 2025-го середня ціна гектара сільськогосподарської землі в Україні становила 69 628 грн, тоді як у червні його вартість знаходилася на рівні 60 789 грн. Зазначимо також, що у липні минулого року середня ціна гектару становила 51 600 грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
