Нова податкова декларація з орендної плати за сільськогосп землі: що нового

З 1 січня 2026 року запроваджується нова форма податкової декларації з орендної плати для земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

Про це повідомляє Податкова.

Кого стосуватиметься

Її застосовуватимуть суб’єкти господарювання, що користуються ділянками, переданими в оренду згідно зі статтею 120¹ Земельного кодексу України.

Вказана стаття передбачає, що земельна ділянка державної власності, що належала на праві постійного користування державному підприємству, переходить до акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником.

Передача землі

Передача відбувається на умовах оренди строком до 50 років, а мінімальний розмір орендної плати становить не менше 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Якщо така оцінка ще не проведена — не менше 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.

Орендна плата за такі землі сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету ­- 18011200. Більшість надходжень (90%) спрямовуватиметься до загального фонду державного бюджету.

З новою формою податкової декларації можна ознайомитись тут

Раніше йшлося про те, що з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Перші аукціони з оренди держземель відкрилися 1 жовтня на «Прозорро.Продажі».

У рамках програми «Земельний банк» можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га. Найбільша — 3969 га — у Кіровоградській області.

Довідка Finance.ua:

Ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку.

