Нова податкова декларація з орендної плати за сільськогосп землі: що нового
З 1 січня 2026 року запроваджується нова форма податкової декларації з орендної плати для земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.
Про це повідомляє Податкова.
Читайте також
Кого стосуватиметься
Її застосовуватимуть суб’єкти господарювання, що користуються ділянками, переданими в оренду згідно зі статтею 120¹ Земельного кодексу України.
Вказана стаття передбачає, що земельна ділянка державної власності, що належала на праві постійного користування державному підприємству, переходить до акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, яке утворилося шляхом перетворення такого державного підприємства і є його правонаступником.
Передача землі
Передача відбувається на умовах оренди строком до 50 років, а мінімальний розмір орендної плати становить не менше 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Якщо така оцінка ще не проведена — не менше 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або області.
Орендна плата за такі землі сплачуватиметься за окремим кодом Класифікації доходів бюджету - 18011200. Більшість надходжень (90%) спрямовуватиметься до загального фонду державного бюджету.
З новою формою податкової декларації можна ознайомитись тут.
Раніше йшлося про те, що з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Перші аукціони з оренди держземель відкрилися 1 жовтня на «Прозорро.Продажі».
У рамках програми «Земельний банк» можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га. Найбільша — 3969 га — у Кіровоградській області.
Довідка Finance.ua:
- Ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку.
Поділитися новиною
Також за темою
Нова податкова декларація з орендної плати за сільськогосп землі: що нового
У прифронтових областях стартували дві грантові програми для бізнесу
Українцям продовжили строк подання заяви на допомогу для підготовки до зими
Як отримати копію договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС
Яку роботу шукають українці різного віку: від 15 до 55 років
У Польщі змінили правила оформлення карти побиту CUKR