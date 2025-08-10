Оренда землі: що обов’язково треба перевірити — Finance.ua

Оренда землі: що обов’язково треба перевірити Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Оренда землі: що обов’язково треба перевірити

Щоб уникнути неприємних сюрпризів важливо провести ретельну перевірку земельної ділянки для оренди ще до підписання договору.

Про це пише agronews.ua

ТОП-5 ключових кроків:

Перевірте документи власника

Перш за все, переконайтеся, що ви маєте справу з реальним власником. Попросіть витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або інші документи, що підтверджують право власності.

Також ви можете самостійно взяти інформацію з ДРРП через Дію, яка покаже чи немає на ділянці арештів, іпотек чи інших обтяжень. Також зверніть увагу на паспорт та ідентифікаційний код орендодавця.

Дізнайтеся про цільове призначення землі

Цільове призначення — це, мабуть, найважливіший пункт. Інформацію про нього можна знайти у витязі з Державного земельного кадастру. Якщо ви плануєте вирощувати сільськогосподарські культури, а ділянка призначена для житлового будівництва — це може стати серйозною проблемою. Використання землі не за цільовим призначенням заборонено.

Перевірте кадастровий номер

Кожна земельна ділянка має унікальний кадастровий номер. Він дозволить вам знайти її на Публічній кадастровій карті України. Там ви зможете переконатися, що межі ділянки відповідають тим, які вам показує власник, а також перевірити її площу.

Огляньте ділянку особисто

Не покладайтеся лише на документи. Обов’язково відвідайте ділянку особисто. Зверніть увагу на:

Стан ґрунту: чи підходить він для ваших потреб. Інфраструктуру: чи є поруч дороги, комунікації, джерела води. Межі ділянки: чи збігаються вони з інформацією на кадастровій карті. Особистий огляд допоможе вам оцінити всі ризики та можливості.

Перевірте історію ділянки

Іноді буває корисно дізнатися, хто ще орендував цю ділянку. Спробуйте запитати про це у місцевих. Це може відкрити інформацію про можливі конфлікти з сусідами, проблеми з комунікаціями або інші приховані нюанси, про які власник може не згадати.

З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.

