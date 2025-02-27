Буданов назвав суму, яку росія витрачає на один день війни в Україні — Finance.ua

Буданов назвав суму, яку росія витрачає на один день війни в Україні Сьогодні 11:47 — Світ

Буданов назвав суму, яку росія витрачає на один день війни в Україні

День війни для росії коштує майже мільярд доларів, а 41% бюджету країни йде на оборону.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу очільник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов.

«Це взагалі дуже дорога війна. День війни коштує трошки менше ніж мільярд (доларів. — Ред.) для них, — це величезні кошти», — сказав він.

На запитання про економічний потенціал рф Буданов зазначив: «Проблеми вже з’явилися, але не треба себе обманювати. Навіть за офіційними даними, 41 відсоток — це бюджет оборони. Це ненормальні цифри, для виконання цього бюджету були згорнуті майже всі соціальні програми, медичні, освітні… Тобто негативний фінансово-економічний вплив на російську федерацію вже відчутний».

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При цьому Буданов додав, що допоки у рф є нафта, газ, метал, дорогоцінні метали та каміння, «вони будуть балансувати».

Нагадаємо, співробітник американського Центру російських і євразійських досліджень Гарвардського університету, ексбанкір Крейг Кеннеді у публікації Navigating Russia повідомив, що загальні воєнні витрати росії набагато перевищують бюджетні можливості й можуть призвести до краху корпорацій та банків.

Зазначається, що москва приховано фінансує близько половини військових витрат за рахунок значних боргів, змушуючи банки надавати кредити на неринкових умовах підприємствам, що постачають товари й послуги для потреб війни.

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