Інфографіка: eba.com.ua

Попри виклики війни, бізнес зберігає інтерес до українських надр.

Про це йдеться в дослідженні Європейської Бізнес Асоціації.

78% опитаних вважають сферу інвестиційно привабливою, і більшість — 68% — продовжують інвестувати навіть у цей період. Водночас 16% підприємств утримуються від інвестицій, а кількість тих, хто не визначився, зросла з 13% до 16% порівняно з минулим роком.

Створення Інвестиційного фонду відбудови

Важливим сигналом для інвесторів стало створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Середня оцінка його впливу на розвиток галузі надрокористування становить 3,3 бали з 5.

Якщо у 2022−2024 роках чимало компаній були змушені фактично зупинити роботу, то зараз ситуація дещо покращилась. 42% підприємств відновили діяльність частково, 20%— повністю, 22% взагалі не відчули негативного впливу війни, і лише 16% досі залишаються у стані повної зупинки. Для порівняння, минулого року повністю зупиненою була діяльність 21% компаній.

Фінансовий стан компаній у галузі надрокористування також дещо покращився порівняно з 2024 роком: частка компаній, що втратили понад 50% доходів, зменшилася з 34% до 26%, тоді як кількість тих, хто зберіг стабільні доходи, зросла з 16% до 24%. Водночас у 2025 році доходи збільшилися лише у 4% компаній.

Інфографіка: eba.com.ua

У 2023−25 роках 50% компаній інвестували у галузь надрокористування до 10 млн доларів/євро. Разом із тим 8% заявили про інвестиції понад 15 млн, а 6% — у межах 10−15 млн. Понад третина респондентів (36%) не здійснювали інвестицій у цей період.

Інфографіка: eba.com.ua

Ресурсний потенціал

Україна має значний ресурсний потенціал — середня оцінка респондентів склала 3,96 бала з 5. Водночас інтеграція до спільного ринку ЄС у сфері критичної сировини отримала 3,42 бала.

Інфографіка: eba.com.ua

Регуляторні фактори

Середня оцінка регуляторного середовища, на думку учасників опитування, складає 2,82 бала.

Подібні настрої підтверджує й оцінка законодавчої бази: майже половина респондентів (48%) вважають її такою, що потребує значних доопрацювань для гармонізації зі стандартами ЄС. Лише 16% респондентів відзначили наближеність законодавчої бази до стандартів ЄС, тоді як у 2024 році такої думки дотримувалися 18% учасників опитування.

Найбільшими викликами бізнес називає кадрові та регуляторні фактори.

72% компаній відчувають труднощі через мобілізацію ключових працівників і дефіцит кваліфікованих кадрів. На другому місці — співпраця з органами влади без врахування специфіки воєнного стану та забезпечення інтересів іноземних інвесторів (42%), далі йдуть високі ризики для міжнародних інвестицій і труднощі з плануванням господарської діяльності, зокрема через продовження строків дії спеціальних дозволів та/або неможливості їх трансформації (по 40%).

Серед інших бар’єрів респонденти відзначили проблеми з енергопостачанням (32%), відсутність доступу до портів та ускладнену логістику (24%), вплив санкційної політики (20%) і навіть корупційні чинники у сфері (18%).

Респонденти також вказують, що додатковими викликами воєнного часу для компаній залишаються близькість до лінії розмежування та обмеження експорту продукції.

Для зростання галузі бізнес очікує, насамперед, якісного регуляторного середовища (64%) і захисту права власності (60%).

Інфографіка: eba.com.ua

Важливим є й кадровий фактор: 52% наголосили на потребі у кваліфікованих спеціалістах. Також серед очікуваних стимулів — податкові пільги (48%), доступ до ринків (36%), іноземні інвестиції та стабільність законодавства (по 34%).

