Суд наказав АРМА повернути компанії гроші за недопоставлений товар
Господарський суд міста Києва зобов’язав Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повернути ТОВ «Мінерал оіл груп» 1,17 млн грн за недопоставлений хлорид калію.
Про це свідчить рішення суду від 4 грудня.
На початку 2025 року «Мінерал оіл груп» стало переможцем електронного аукціону продажу активів, які передані АРМА. Йшлося про хлорид калію вагою 3 305 т., які завантажені та перебували у 47 залізничних вагонах.
Невдовзі компанія перерахувала Агентству 21,25 млн грн за сам товар та 13,75 млн грн «компенсації митних платежів».
Надалі «Мінерал оіл груп» виявило недопоставку товару загальною кількістю 110,6 т. і попросило АРМА сплатити заборгованість у розмірі 1,17 млн грн.
Агентство вирішило ці гроші не платити, зазначивши, що відповідальність за збереження вантажів, які перебуваються на залізничних коліях, несе «Укрзалізниця».
В результаті компанія звернулася з позовом про стягнення 1,17 млн грн у суд, який зайняв позицію приватного підприємства.
Засновниками «Мінерал оіл груп» з Івано-Франківська є Лілія Павлюк (керівниця) та Андрій Конкольняк.
