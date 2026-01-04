Суд наказав АРМА повернути компанії гроші за недопоставлений товар Сьогодні 15:34 — Фондовий ринок

Господарський суд міста Києва зобов’язав Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повернути ТОВ «Мінерал оіл груп» 1,17 млн грн за недопоставлений хлорид калію.

Про це свідчить рішення суду від 4 грудня.

На початку 2025 року «Мінерал оіл груп» стало переможцем електронного аукціону продажу активів, які передані АРМА. Йшлося про хлорид калію вагою 3 305 т., які завантажені та перебували у 47 залізничних вагонах.

Невдовзі компанія перерахувала Агентству 21,25 млн грн за сам товар та 13,75 млн грн «компенсації митних платежів».

Надалі «Мінерал оіл груп» виявило недопоставку товару загальною кількістю 110,6 т. і попросило АРМА сплатити заборгованість у розмірі 1,17 млн грн.

Агентство вирішило ці гроші не платити, зазначивши, що відповідальність за збереження вантажів, які перебуваються на залізничних коліях, несе «Укрзалізниця».

В результаті компанія звернулася з позовом про стягнення 1,17 млн грн у суд, який зайняв позицію приватного підприємства.

Засновниками «Мінерал оіл груп» з Івано-Франківська є Лілія Павлюк (керівниця) та Андрій Конкольняк.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.