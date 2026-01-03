0 800 307 555
iPhone 11 Pro став «вінтажним»

Компанія Apple вкотре оновила свої списки продуктів, позначені як «вінтажні» й «застарілі», і цей список нещодавно поповнили iPhone 11 Pro, останній MacBook Air з процесором Intel та Apple Watch Series 5.
iPhone 11 Pro став «вінтажним» через кілька місяців після версії Pro Max — при цьому обидві моделі все ще отримують оновлення і підтримують актуальну iOS 26. Причина в тому, що Apple визнає девайс вінтажним тоді, коли з моменту зняття його з продажу минає понад п’ять років.
Для користувачів це означає, що сервісні центри Apple прийматимуть смартфони на ремонт тільки за наявності відповідних запчастин. А вже після семи років від зняття з продажів Apple переводить пристрій до списку застарілих — їх не приймають на ремонт.
До оновленого списку вінтажних пристроїв увійшли:
  • MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020)
  • iPhone 8 Plus 128 ГБ
  • iPhone 11 Pro
  • iPad Air 3, Wi-Fi + Cellular
  • Apple Watch Series 5
У грудні 2025 року Apple оновила й список застарілих пристроїв: до нього увійшов легендарний iPhone SE. Пристрій почали офіційно продавати навесні 2016 року, але тільки зараз компанія вирішила, що він остаточно застарів.
За матеріалами:
УНІАН
