У Нацбанку очікують уповільнення інфляції та прискорення зростання економіки

За базовим сценарієм Національного банку, інфляція наприкінці 2025 року знизиться до 9,2%, а у 2027 році досягне цільового рівня 5%. Водночас економічне зростання цього року становитиме лише 1,9%, а надалі пришвидшиться до 2−3% на рік.

Про це йдеться в жовтневому Інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що прогноз ґрунтується на припущенні про поступову нормалізацію економічних умов при збереженні високих оборонних витрат і залежності від зовнішнього фінансування.

Інфляція знижуватиметься поступово

Основним чинником сповільнення інфляції стане висока пропозиція продовольства, зокрема рекордні врожаї зернових та овочів. Це, за оцінкою НБУ, стримуватиме подальше зростання цін на харчові товари.

Також стабілізації цін сприятимуть жорсткі монетарні умови, спрямовані на підтримку зацікавленості в гривневих інструментах.

Водночас стримувальними факторами залишаються енергодефіцит і зростання адміністративно-регульованих цін. Ураховуючи це, НБУ очікує, що інфляція становитиме 6,6% у 2026-му та 5% у 2027 році.

ВВП зростатиме, але війна продовжить тиснути на економіку

Національний банк переглянув прогноз ВВП на 2025 рік до 1,9% через руйнування інфраструктури та енергетичних об’єктів. Зростання економіки підтримуватимуть споживчий попит, м’яка фіскальна політика й активність агросектору.

У 2026 році ВВП зросте на 2%, а у 2027 році — на 2,8%, завдяки інвестиціям у відбудову, оборонну промисловість та аграрний сектор. Водночас дефіцит кадрів залишиться стримувальним чинником.

Ринок праці стабілізується

Очікується поступове зниження безробіття — до 11% у 2025 році та 9% у 2027хму. Реальні зарплати, за прогнозом, зростатимуть на 4−6% щороку, випереджаючи інфляцію.

Міжнародна допомога — головне джерело стійкості

Дефіцит держбюджету у 2025 році сягне 25% ВВП, проте він фінансуватиметься виключно коштом зовнішньої допомоги.

НБУ очікує, що Україна отримає $51,5 млрд у 2025 році, $45 млрд — у 2026-му та $39 млрд — у 2027-му. Це дасть змогу підтримувати міжнародні резерви на рівні понад $50 млрд.

Раніше Finance.ua писав , що Світовий банк залишив прогноз зростання української економіки за підсумками цього року на рівні 2%.

Але погіршив очікування на 2026 рік — «плюс» 2,2%, що на 3,2% гірше у порівнянні з червневим прогнозом.

