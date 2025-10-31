МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували Сьогодні 09:45 — Валюта

МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували

В Національному банку України заявили, що Міжнародний валютний фонд не тисне на український регулятор і не вимагає девальвації гривні. Фонд веде з українською стороною конструктивний діалог про адаптивність валютного курсу до поточної ситуації на ринку.

Про це повідомив член Ради НБУ Василь Фурман у своїй колонці для РБК-Україна.

«Це не про тиск, це про партнерство», — зазначив він.

Україна та МВФ проводять фахові консультації, обмінюючись аналітичними оцінками та сценаріями розвитку ситуації на валютному ринку. «МВФ має величезний досвід у сфері макроекономічної стабільності, і ці консультації для нас корисні», — зазначив Фурман.

Він наголосив, що у програмі з МВФ йдеться не про девальвацію гривні по відношенню до долара, а про гнучкість курсу.

«Коли курс може реагувати в обидва боки — і на зміцнення, і на тимчасове послаблення — це робить економіку більш стійкою до зовнішніх шоків», — пояснив член Ради НБУ та додав, що між сторонами триває професійний діалог.

Василь Фурман додав, що завдяки гнучкості курсової політики вдається уникати накопичення валютних дисбалансів і не допускати різких кризових коливань курсу.

«Висновок — жодного тиску на НБУ з боку МВФ немає. Є професійний діалог і взаєморозуміння щодо поступового посилення ринкових механізмів», — підкреслив член Ради НБУ.

