Який прогноз курсу долара та євро на листопад

Валютні надходження від наших західних партнерів у листопаді перекриють основну частину витрат резервів, а їх розмір на 1 грудня становитиме не менше $47−47,5 млрд. Цього буде достатньо як для підтримки фінансування критичного імпорту, так і для страхування курсу гривні на валютному ринку.
Про це йдеться в прогнозі фінансового аналітика Олексія Козирєва, ми вибрали основне.
Зі слів експерта, НБУ допустить у листопаді-початку грудня плавну девальвацію гривні до рівня до 42,50−43,2 гривні за долар і, відповідно, до рівнів 49,50−50,3 гривень за євро (для зниження рівня диспропорцій у зовнішній торгівлі, стимулювання експортерів та збільшення доходів бюджету від митних та інших зборів, прив’язаних до офіційного курсу).
Це вписується у прогнозний курс уряду, закладений на 2025 рік до бюджету (середній курс на рівні 45 грн/долар та 45,6 грн/долар) на грудень. На готівковому ринку цінники продажу валюти обмінниками будуть на 40−50 копійок вищими, ніж котирування міжбанку. І цей коридор і на міжбанку, і на готівковому ринку буде досить комфортним для всього валютного ринку України.
«Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг протягом листопада перебуватимуть в межах від $155 млн до $290 млн. Пікова статистика угод на міжбанку очікується з 15 до 20 листопада, під час розрахунків компаній з бюджетом, а також наприкінці листопада, коли бізнесу потрібно буде закрити свої розрахунки з іноземними контрагентами на звітну дату» — пише він.
Нацбанк змушений буде щодня виходити на ринок із інтервенціями з продажу долара в межах від $45 млн до $130 млн. Цього буде цілком достатньо для контролю за курсом безготівкового долара на міжбанку.
Пара євро-долар
Також Козирєв зазначає, що значна волатильність на зовнішніх ринках щодо пари євро/долар істотно впливатиме на ціни на імпортні товари в Україні та провокуватиме додатковий інфляційний тиск на нашому внутрішньому ринку. Тому Нацбанк, за можливості, спробує згладити на нашому міжбанку не лише коливання долара, а й опосередковано стрибки євро щодо гривні.
Готівковий ринок
З його слів, на готівковому ринку у листопаді 2025 року тенденція перевищення купівлі населенням валюти над обсягами її здачі в обмінники та каси банків знову посилиться. Обсяги такого перевищення купівлі валюти на картки та у готівковій формі над обсягами її здачі становитимуть, за моїми розрахунками, щодня від $25 млн до $95 млн, але середньоденне значення цього показника навряд чи перевищить $50−55 млн.
«Багато в чому значення цього показника залежатиме від обстановки на фронтах, геополітичної обстановки навколо України та перспектив зниження інтенсивності військових дій. А також побічно — і від курсу волатильності. Якщо НБУ вдасться оперативно згладжувати стрибки курсу долара та опосередковано євро, нічого критичного у листопаді на готівковому ринку не буде», — резюмує він.
Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків складе у листопаді в межах від 20 до 30 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок.
Раніше Dragon Capital показали оновлений прогноз курсу гривні до кінця 2026 року.
За оновленим прогнозом, курс гривні сягне 43,0 грн/дол. США до кінця 2025 р. і 44,0 грн/дол. США до кінця 2026 р., порівняно з 43,5 і 46,0 очікуваними раніше.
У тижневому огляді інвесткомпанії ICU, зазначалося, що Національний банк України продовжив послаблення гривні другий тиждень поспіль. За підсумками минулого тижня офіційний курс долара зріс на 0,6% і сягнув майже 42 грн/$. Це найслабший рівень з кінця січня.
