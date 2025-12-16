День фінансів: історичний максимум курсу євро та рекордні статки Маска Сьогодні 17:45 — Валюта

Вівторок, 16 грудня. Володимир Зеленський озвучив плани «А» і «Б» щодо репараційної позики, офіційний курс євро в Україні сягнув рекордно високого рівня, а Маск став першою людиною в історії зі статками понад $600 млрд.

Сценарії отримання репараційної позики для України

Президент Володимир Зеленський розповів про кілька сценаріїв щодо отримання Україною репараційної позики, яка може фінансуватися коштом заморожених російських активів.

📢 «На жаль, ми повинні думати і про план „Б“. План „А“ — закінчення війни, план „Б“ — продовження російської агресії. Якщо план „Б“ і російська агресія продовжується, то Україна розраховує не тільки на двосторонні пакети з країнами, ми розраховуємо на, як мінімум, 40−45 мільярдів євро на рік фінансової допомоги», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що розглядається і третій сценарій, у якому виникнуть труднощі з отриманням репараційної позики.

Також Зеленський заявив , що в українській енергосистемі немає жодної електростанції, яка не постраждала від російських атак.

Курс валют

Офіційний курс євро в Україні сягнув рекордно високого рівня і становить 49,65 гривень. Причиною цього стало подорожчання європейської валюти щодо долара США на міжнародному валютному ринку. У другій половині грудня офіційний курс гривні до євро, за прогнозом директора з продажу Банку Авангард Юрія Крохмаля, перебуватиме в межах 48,50−50,50 гривень.

Зі свого боку аналітики ICU розповіли , що минулого тижня Національний банк утримував курс гривні від різких коливань на тлі очікування рішення Європейського Союзу щодо репараційного кредиту для України. Офіційний курс гривні протягом тижня коливався в межах 42.07−42.2 грн/$ і залишався значно нижчим за цьогорічні максимуми.

Найбільші банки з Уолл-стріт очікують , що у 2026 році американська валюта повернеться до падіння на тлі подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою та жорсткішої політики інших центробанків.

🧐 Відмітимо, що з кожним днем криптовалюта в Україні все міцніше закріплюється як розрахунковий інструмент. Так, наприклад, є вже чимало місць роботи, де співробітникам виплачують зарплату в крипті. Тож, постає логічне питання, як обміняти потім цю криптовалюту на гривню?

Finance.ua зібрав п’ять сервісів для обміну крипти на гривню. У новій статті ми розповімо про умови, комісії, швидкість, доступність та зручність кожного з варіантів:

Перший у світі трильйонер

понад $600 млрд. Раніше ніхто не досягав навіть $500 млрд. Статки Ілона Маска перевищили рекорд у 600 мільярдів доларів. Він наближається до того, щоб стати першим в історії світу трильйонером. Загальний капітал Маска, за оцінками Forbes у понеділок, досяг $677 млрд. Він став першою людиною в історії зі статками. Раніше ніхто не досягав навіть $500 млрд.

«Податок на OLX»

близько 14 млрд грн. Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти щодо впровадження обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Передбачається, що податком обкладатимуться операції вартістю понад 2000 євро на рік. Очікується, що впровадження податкових змін для цифрових платформ може забезпечити додаткові надходження для державного бюджету на рівні

Автоматичне списання податкового боргу

У ДПС заявили, що завдяки новій системі автоматичного стягнення податкового боргу щомісячні обсяги списання боргів зросли більше, ніж втричі. Така система не нова для податкових світу, а віднедавна запрацювала і в Україні. За посиланням розповідаємо, як працює система.

У податковій також нагадали , що підприємства та підприємці, які працюють або працювали на прифронтових територіях і постраждали через бойові дії, можуть тимчасово не виконувати окремі податкові обов’язки.

Дефіцит вчителів

44 тисячі — це приховані вакансії, які покриваються сумісництвом. Це близько 15% дефіциту. Як розповів голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, молодий учитель отримує на руки десь 6 200 гривень окладу, а з доплатою — близько 8 200 грн. У шкільній системі є 316 тисяч ставок, але фактично працює 272 тисячі. Тобто— це приховані вакансії, які покриваються сумісництвом. Це близько 15% дефіциту.

Середня зарплата в ЄС

39 808 євро. Проте розрив між країнами залишається значним, Середня річна зарплата одного працівника в Європейському Союзі становить. Проте розрив між країнами залишається значним, повідомляє Yahoo Finance з посиланням на Євростат. Так, найвищий середній річний дохід зафіксовано в Люксембурзі на рівні 82 969 євро, що у 5,4 раза більше, ніж у Болгарії, де показник становить 15 387 євро. Загальна картина показує, що рівень оплати праці є вищим у країнах Західної та Північної Європи, тоді як у Східній і Південно Східній Європі він залишається суттєво нижчим.

