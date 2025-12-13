Більшість європейців переконані, що євро вигідний для ЄС — опитування Сьогодні 21:28 — Валюта

Суспільна підтримка євро залишається дуже сильною. Опитування показало, що 79% респондентів вважають, що наявність євро вигідна для ЄС, і це узгоджується з результатами опитування 2024 року. Переважна більшість (70%) респондентів також вважають, що це вигідно і для їхньої власної країни.

Про це свідчить опитування соціологічної служби ЄС Євробарометр.

З результатів опитування випливає, що більшість респондентів з єврозони вважають, що євро спростив і здешевив подорожі.

Приблизно вісім із десяти респондентів заявили, що євро спростив порівняння цін під час покупок у різних країнах єврозони, зокрема онлайн.

«Крім того, результати свідчать про високий рівень підтримки Фонду відновлення і стійкості — інструменту, який покладено в основу постпандемічної програми комісії NextGenerationEU, спрямованої на підтримку відновлення та економічного зростання держав-членів, підвищення стійкості та стабільності їхніх суспільств, а також на підготовку їх до переходу до „зеленої“ економіки та цифрових технологій», — наголошується в публікації.

Цей підхід ЄК отримав широку підтримку: 67% респондентів схвалюють ідею плану відновлення, що охоплює всі держави-члени, «за умови, що вони здійснюватимуть екологічні, цифрові та соціальні інвестиції і проводитимуть реформи».

Що думають про монети

Під час опитування також з’ясовувалася думка громадян щодо деяких питань, пов’язаних із монетами і банкнотами євро.

Було встановлено, що 61% респондентів виступають за скасування монет номіналом 1 і 2 євроценти, що «відображає високий і стабільний рівень підтримки відповідної ініціативи».

