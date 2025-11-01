Середня зарплата для розрахунку пенсій у вересні сягнула рекордного рівня Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

Середня зарплата для розрахунку пенсій у вересні сягнула рекордного рівня

У вересні середня зарплата, з якої сплачуються страхові внески та розраховується пенсія, зросла на понад 1 370 грн порівняно з серпнем — до 21 190 грн, що є найвищим показником з початку року (проти 19 813 грн у серпні).

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Як свідчать опубліковані дані, від початку року середня зарплата для розрахунку пенсії зросла майже на 2 530 гривень.

Для порівняння, середня зарплата для обчислення пенсій у попередні місяці була такою:

Серпень — 19 813 грн 71 коп.

Липень — 20 455 грн 65 коп.

Червень — 22 336 грн 81 коп.

Травень — 20 355 грн 40 коп.

Квітень — 19 856 грн 19 коп.

Березень — 19 430 грн 52 коп.

Лютий — 18 589 грн 38 коп.

Січень — 18 660 грн 32 коп.

Раніше Finance.ua писав, що попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать , що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.

У жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро (за курсом на момент публікації).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.