Середня зарплата для розрахунку пенсій у вересні сягнула рекордного рівня

Казна та Політика
2
У вересні середня зарплата, з якої сплачуються страхові внески та розраховується пенсія, зросла на понад 1 370 грн порівняно з серпнем — до 21 190 грн, що є найвищим показником з початку року (проти 19 813 грн у серпні).
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Як свідчать опубліковані дані, від початку року середня зарплата для розрахунку пенсії зросла майже на 2 530 гривень.
Для порівняння, середня зарплата для обчислення пенсій у попередні місяці була такою:
  • Серпень — 19 813 грн 71 коп.
  • Липень — 20 455 грн 65 коп.
  • Червень — 22 336 грн 81 коп.
  • Травень — 20 355 грн 40 коп.
  • Квітень — 19 856 грн 19 коп.
  • Березень — 19 430 грн 52 коп.
  • Лютий — 18 589 грн 38 коп.
  • Січень — 18 660 грн 32 коп.
Раніше Finance.ua писав, що попри індексації, розмір пенсій в Україні залишається одним із найнижчих у Європі. Дані аналітики свідчать, що більшість літніх українців змушені жити на суми, які часто не покривають навіть базові потреби.
У жовтні 2025 року середня пенсія в Україні становить 6 436 грн, або близько 133 євро (за курсом на момент публікації).
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
