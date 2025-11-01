Чому зниження цін на продукти не стримало інфляцію у вересні: пояснення експерта Сьогодні 07:15 — Казна та Політика

Чому зниження цін на продукти не стримало інфляцію у вересні: пояснення експерта

У вересні, як і у серпні, в Україні спостерігалося незначне зниження цін на продукти — на 0,9% проти попереднього місяця. Однак загальний рівень інфляції становив 0,3% проти -0,2% у серпні.

В.о. директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» академік НААН Юрій Лупенко прокоментував повідомлення Держстату щодо динаміки споживчих цін у вересні цього року.

Він зазначив, що в основному продовження зниження цін на продукти харчування відбулося внаслідок здешевлення фруктів (-11,8%) та овочів (-10,6%), а також яєць (-2,9%) та цукру (-1,5%), тоді як інші продукти подорожчали від 0,1% - на сир і м’який сир до 2,1% - на олію соняшникову.

Лупенко підкреслив, що визначальним для відновлення позитивного значення інфляції до попереднього місяця, після дефляції у липні та серпні (-0,2%), стало відновлення зростання споживчих цін на одяг та взуття (+8,2%), освіту (+12,4%), а також алкогольні напої, тютюнові вироби, ресторани та готелі (+1,2%), охорону здоров’я (+0,8%), автодорожній пасажирський транспорт (+0,6%).

«Причому у травні-липні 2025 року ціни на одяг та взуття постійно знижувались (від 1,9 до 4,6%), а на освіту — з лютого зростали не більше, ніж на 0,1% на місяць», — сказав він.

Прогноз експерта щодо зростання цін

Науковець прогнозує, що у наступні місяці 2025 року зростання споживчих цін продовжиться, можливо дещо нижчими темпами, ніж торік.

«Потенціал зниження цін на переважну більшість товарів та послуг практично вичерпується, однак стартова позиція відновлення рівня інфляції у вересні (0,3%) значно нижча вересня 2024 року (1,5%) та вересня 2023 року (0,5%), що зберігає можливості для утримання рівня інфляції в однозначному (до 10%) вимірі», — резюмував він.

