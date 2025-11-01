Які комунальні послуги здорожчали найбільше за рік Сьогодні 08:14 — Казна та Політика

Які комунальні послуги здорожчали найбільше за рік

З вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3% загалом.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, аж на 12,5%. Далі йде:

прибирання сміття на 6,4%;

утримання та ремонт житла на 3,4%.

Водночас водопостачання та каналізація зросли незначно: на 0,7% та 0,6% відповідно.

Що із тарифами на газ та електроенергію

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення.

Як зазначили у «Нафтогазі», держкомпанія продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.

Електроенергія з червня 2024 року коштує 4,32 гривні за кіловат-годину, але для окремих категорій споживачів діють пільгові тарифи: власники двозонних лічильників платять 2,16 гривні за кіловат-годину у нічний час (23:00 — 7:00).

Користувачі електроопалювальних установок без інших джерел опалення мають тариф 2,64 гривні за кіловат-годину у період з 1 жовтня по 30 квітня.

