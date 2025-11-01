Які комунальні послуги здорожчали найбільше за рік
З вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3% загалом.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, аж на 12,5%. Далі йде:
- прибирання сміття на 6,4%;
- утримання та ремонт житла на 3,4%.
Водночас водопостачання та каналізація зросли незначно: на 0,7% та 0,6% відповідно.
Що із тарифами на газ та електроенергію
Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення.
Як зазначили у «Нафтогазі», держкомпанія продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.
Електроенергія з червня 2024 року коштує 4,32 гривні за кіловат-годину, але для окремих категорій споживачів діють пільгові тарифи: власники двозонних лічильників платять 2,16 гривні за кіловат-годину у нічний час (23:00 — 7:00).
Користувачі електроопалювальних установок без інших джерел опалення мають тариф 2,64 гривні за кіловат-годину у період з 1 жовтня по 30 квітня.
Поділитися новиною
Також за темою
Середня зарплата для розрахунку пенсій у вересні сягнула рекордного рівня
Які комунальні послуги здорожчали найбільше за рік
Чому зниження цін на продукти не стримало інфляцію у вересні: пояснення експерта
Місцеві бюджети отримали понад 230 млн грн туристичного збору
Польська система оподаткування ФОПів в Україні не передбачає збільшення податків — Гетманцев
Державний борг України перевищив 8 трлн грн