Які комунальні послуги здорожчали найбільше за рік

Казна та Політика
З вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3% загалом.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, аж на 12,5%. Далі йде:
  • прибирання сміття на 6,4%;
  • утримання та ремонт житла на 3,4%.
Водночас водопостачання та каналізація зросли незначно: на 0,7% та 0,6% відповідно.

Що із тарифами на газ та електроенергію

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення.
Як зазначили у «Нафтогазі», держкомпанія продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр.
Електроенергія з червня 2024 року коштує 4,32 гривні за кіловат-годину, але для окремих категорій споживачів діють пільгові тарифи: власники двозонних лічильників платять 2,16 гривні за кіловат-годину у нічний час (23:00 — 7:00).
Користувачі електроопалювальних установок без інших джерел опалення мають тариф 2,64 гривні за кіловат-годину у період з 1 жовтня по 30 квітня.
За матеріалами:
Телеканал 24
