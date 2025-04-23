«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік — Finance.ua

«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік Сьогодні 11:02 — Енергетика

«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ для населення. Державна компанія дотримується його умов.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Газопостачальна компанія „Нафтогаз України“ продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр», — йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що така ціна буде актуальною ще рік — до 30 квітня 2026 року. Це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів.

Також у «Нафтогазі» розповіли, що наразі забезпечують постачання газу для 12,5 млн українських домогосподарств.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. При цьому він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг;

Національний банк у прогнозах заявив, що, скоріш за все, протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Проте таке підвищення можливе з 2026 року;

до речі, споживачів газу можуть навіть оштрафувати. І хоча у сфері газопостачання немає фіксованих сум штрафів за порушення побутовими споживачами, та ці суми є дуже варіативними та залежать від багатьох факторів. Детально про штрафи розповіли тут.

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