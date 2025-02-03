Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ — Finance.ua

Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ Сьогодні 08:02

Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку: прогноз НБУ

НБУ очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Підвищення можливе з 2026 року.

Про це свідчить « Інфляційний звіт » Національного банку України (січень 2025 року).

У звіті зазначається, що стримуючим чинником для адміністративної інфляції й надалі залишатиметься мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі послуги ЖКГ, що відповідно до припущень прогнозу обмежуватиме зростання адміністративних цін у 2025 році.

Водночас очікується, що поступове приведення енергетичних тарифів до ринкових рівнів стане вагомим проінфляційним чинником у наступні роки.

У Нацбаанку припускають поступове підвищення акцизів і тарифів ЖКГ, однак терміни й параметри коригування останніх є сферою невизначеності та, відповідно, ризиком для прогнозу інфляції.

«Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках», — йдеться у звіті.

Припускається, що з 2026 року може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Фахівці Нацбанку зазначають, що невизначеність із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів є окремим ризиком для прогнозу інфляції.

«Значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів у енергетичному секторі посилить інфляційний тиск та зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення», — йдеться у повідомленні.

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З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це створюватиме додаткові ризики для інвестиційного потенціалу галузі, посилюватиме ризики нестабільності на енергетичному ринку, а ціновий тиск лише відтерміновуватиметься на майбутнє.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що до кінця опалювального сезона у 2025 році тарифи на комуналку в Україні не змінюватимуться.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.

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