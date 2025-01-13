Комуналка за рік подорожчала в Україні майже на 20% - Держстат — Finance.ua

Комуналка за рік подорожчала в Україні майже на 20% - Держстат Сьогодні 09:02

Комуналка за рік подорожчала в Україні майже на 20% - Держстат

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні в грудні 2024 року порівняно з груднем минулого року зросли на 18,9%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла — на 3,9%,

на прибирання сміття — на 8,9%,

на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 11,2%

на електроенергію — на 63,6%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також стабільні тарифи на водопостачання та каналізацію.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

Нещодавно Міністерство енергетики України спростувало інформацію щодо підготовки до підвищення тарифів на електроенергію для населення, яка активно поширювалась у мережі. Там кажуть, що наразі рішень чи проєктів рішень щодо підвищення тарифів на світло не існує. У Міненерго заявили, що вказане питання навіть не стоїть на порядку денному.

Водночас у «Нафтогазі» заявили, що припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня жодним чином не вплине на ціну газу для українців. Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.

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