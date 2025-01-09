Міненерго заперечило інформацію про підготовку до підвищення тарифів на світло в Україні — Finance.ua
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Міненерго заперечило інформацію про підготовку до підвищення тарифів на світло в Україні

Енергетика
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Міненерго заперечило інформацію про підготовку до підвищення тарифів на світло в Україні
Міненерго заперечило інформацію про підготовку до підвищення тарифів на світло в Україні
Міністерство енергетики України спростувало інформацію щодо підготовки до підвищення тарифів на електроенергію для населення.
Про це сказано у заяві Міненерго у четвер, 9 січня.
Наразі рішень чи проєктів рішень щодо підвищення тарифів на світло не існує. У Міненерго заявили, що вказане питання навіть не стоїть на порядку денному.
«Поширення неправдивих заяв щодо тарифів — це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні», — заявили у міністерстві.
У грудні Нацкомісія з регулювання тарифів (НКРЕКП) майже на третину збільшила вартість передачі електроенергії на 2025 рік — до 686,23 грн/МВт за 1 годину. Проте це зростання збільшить кінцеву вартість електроенергії не більше, ніж на 3%. Такий крок стане відчутним для промислових гігантів: металургів та хімзаводів, розповідали експерти.
За матеріалами:
НВ
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