Міненерго заперечило інформацію про підготовку до підвищення тарифів на світло в Україні — Finance.ua

Міненерго заперечило інформацію про підготовку до підвищення тарифів на світло в Україні Сьогодні 15:44 — Енергетика

Міненерго заперечило інформацію про підготовку до підвищення тарифів на світло в Україні

Міністерство енергетики України спростувало інформацію щодо підготовки до підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Про це сказано у заяві Міненерго у четвер, 9 січня.

Наразі рішень чи проєктів рішень щодо підвищення тарифів на світло не існує. У Міненерго заявили, що вказане питання навіть не стоїть на порядку денному.

«Поширення неправдивих заяв щодо тарифів — це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні», — заявили у міністерстві.

У грудні Нацкомісія з регулювання тарифів (НКРЕКП) майже на третину збільшила вартість передачі електроенергії на 2025 рік — до 686,23 грн/МВт за 1 годину. Проте це зростання збільшить кінцеву вартість електроенергії не більше, ніж на 3%. Такий крок стане відчутним для промислових гігантів: металургів та хімзаводів, розповідали експерти.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.