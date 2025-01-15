Ще одна категорія населення може отримати пільги на оплату комуналки — Finance.ua

Ще одна категорія населення може отримати пільги на оплату комуналки
В Україні знижку на оплату житлово-комунальних послуг можуть отримати сім’ї пільговиків, які опинилися в полоні або вважаються зниклими безвісти. Відповідні нововведення наприкінці 2024 року запровадив уряд.
Про це повіомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.
Зазначається, що Кабміном були врегульовані питання щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, якщо пільговик, інформація про якого є Реєстрі осіб, які мають право на пільги, потрапив у полон до росіян або його визнали зниклим безвісти за особливих обставин.
Зміни полягають у тому, що тепер можна перепризначити виплати на іншого представника сім’ї. Так, допомога, якою раніше користувався пільговик, виплачується за зверненням одного із членів його сім’ї, котрий фактично проживає в житловому приміщенні, за адресою якого надаються пільги.
Виплату оформлять після того, як людина надасть низку документів, а саме:
- заяву (у довільній формі);
- витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
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Документи подаються:
- особисто — громадянин приходить у сервісний центр ПФУ, до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
- онлайн — на порталі електронних послуг ПФУ;
- поштою — на адресу органу ПФУ.
Кошти перерахують з наступного місяця після того, як хтось із родини пільговика звернеться за переоформленням виплати. Гроші надійдуть на його банківську картку.
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