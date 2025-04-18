За що та на скільки можуть оштрафувати споживачів газу — Finance.ua

За що та на скільки можуть оштрафувати споживачів газу Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

За що та на скільки можуть оштрафувати споживачів газу

У сфері газопостачання немає фіксованих сум штрафів за будь-яке порушення побутовими споживачами. Суми є дуже варіативними та залежать від багатьох факторів.

Про це пише ГазПравда.

За що саме можуть оштрафувати

Правопорушення побутових споживачів можна розділити на дві групи.

Перша: порушення, внаслідок яких донараховують необліковані обсяги природного газу. Окрім фактично облікованого лічильником обсягу газу споживачеві необхідно буде доплатити ще додатково донараховані обсяги. Тобто доплатити за так звані «необліковані обсяги газу».

Друга: це ті порушення, внаслідок яких змінюють встановлений режим нарахування обсягів розподіленого природного газу. Тобто, до уваги можуть не братись фактичні показання лічильника. А платіжка за газ протягом періоду порушення формується відповідно до певних, так званих «штрафних» норм.

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При порушеннях як першої, так і другої групи, застосовують граничні об’єми споживання газу населенням. Ці граничні об’єми визначені у додатку 20 до Кодексу ГРМ.

Їх можна назвати «штрафними» нормами, оскільки вони значно перевищують чинні на сьогодні норми споживання, які застосовуються для домогосподарств, що не обладнані лічильником газу.

Давайте розглянемо перелік правопорушень першої групи. І покажемо як саме рахують ці необліковані обсяги на прикладі умовного домогосподарства-порушника з опалювальною площею 100 кв. метрів де проживає 4 особи, і яке облаштоване двоконтурним газовим котлом і газовою плитою.

Врізка в трубопровід

Це — наявність несанкціонованого газопроводу, проведеного шляхом прихованих заходів або фізичною особою, яка є несанкціонованим споживачем. Тобто домогосподарством, яке офіційно не під’єднане до газопроводу.

В такому випадку помешканню після виявлення факту порушення донарахують необліковані куби за 2 роки. Але якщо господарі набули права власності на це домогосподарство менше ніж 2 роки тому, то період рахуватимуть з дня набуття такого права. Отже за два роки на таких порушників, очікує «фінансовий сюрприз» у вигляді близько 140 тис. грн.

Порушнику також буде припинено газопостачання. А відновлять його лише після сплати 140 тис. грн та після офіційного приєднання до системи: складання техумов, погодження проекту та оплати усіх необхідних пов’язаних з цим послуг оператора ГРМ.

Втручання в роботу лічильника

Наступне «дороговартісне» порушення — це несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу, шляхом прихованих заходів. Тобто коли споживач хитрить, засовує якісь магніти у прилади обліку, пошкоджує пломби на приладі тощо. За таке порушення початок періоду, за який визначається об’єм необлікованого газу, рахують з дня встановлення лічильника газу та/або пошкоджених пломб. Але не більше 12 місяців.

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Штраф нашому умовному домогосподарству за таке порушення сягне близько 70 тис. грн.

Додаткові несанкціоновані прилади

Покарання не уникнути і власникам квартир, які досі офіційно не обладнані лічильником газу і сплачують за блакитне паливо за нормами споживання. Однак без належного повідомлення оператора ГРМ встановили у себе додаткові газові прилади, наприклад ще одну газову плиту.

В такому випадку об’єм необлікованого природного газу порахують за граничними об’ємами споживання — з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за 6 місяців до дня виявлення порушення.

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Розмір штрафу для господаря помешкання, де проживає 4 особи, відсутнє гаряче водопостачання та є централізоване опалення, і в якому тишком-нишком встановили другу газову плиту може бути в межах 7 тис. грн.

Перевищення потужності приладів

Ви самотужки, несанкціоновано, замінили в помешканні газовий котел на більш потужний або встановили будь-які інші газові прилади, внаслідок чого перевищили діапазон обчислення лічильника газу — чекайте на штраф.

Вам буде необхідно компенсувати об’єм необлікованого газу. Його рахують, виходячи з 70% граничних об’ємів споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв максимум за 6 останніх місяців.

Період може бути й меншим за 6 місяців і рахуватися з дня останнього контрольного зняття показань лічильника газу, його контрольного огляду або перевірки. Для домогосподарства з нашого прикладу сума такого «сюрпризу» буде близько 40 тис. грн.

Несанкціоноване відновлення споживання газу

Тобто, коли споживач самотужки зірвав пломбу, яка була встановлена оператором ГРМ. Наприклад — за борги чи будь-яке порушення у сфері газопостачання, або споживач продовжує споживати газ після офіційного розірвання договору розподілу.

В таких випадках спожитий об’єм газу визначається за граничними об’ємами споживання з урахуванням усіх газових приладів за період з дня припинення газопостачання. А при використанні газу без договору — з дня його розірвання до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку на його усунення. Для домогосподарства з нашого прикладу нарахують близько 57 тис. грн за останні 6 місяців, якщо вони припадуть на опалювальний період.

Збільшення опалювальної площі

Якщо домогосподарство не має лічильника і платить за газ по «нормах», але при цьому господарі збільшили опалювальну площу або зросла кількість зареєстрованих у помешканні осіб, теж чекайте на штраф.

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У такому випадку об’єм спожитого газу рахують за граничними даними — з урахуванням усіх газових приладів. За період: з дати, коли відбулись такі зміни, а в разі неможливості встановлення цієї дати — за останні 6 місяців.

Несправний лічильник

Якщо газовий лічильник зламався і не з вашої вини, це також може виявитися проблемою. Якщо Оператор ГРМ виявить збій в роботі приладу обліку, без слідів несанкціонованого втручання в його роботу, об’єм спожитого газу також рахуватимуть, виходячи з 70 відсотків граничних об’ємів споживання з урахуванням усіх газових приладів.

Тобто штраф може бути в межах 40 тис. грн за 6 місяців, якщо вони будуть опалювальними.

Штрафу можна уникнути або значно зменшити, якщо самотужки відразу повідомити Оператора ГРМ про виявлений збій в роботі приладу обліку газу.

Звертаємо увагу, що при виявлені усіх вищеперерахованих порушень, оператор ГРМ складає відповідний Акт та припиняє газопостачання. Після усунення порушення, господарю необхідно буде не лише оплатити суму штрафу, а й рахунок за перекриття та відновлення газопостачання.

У деяких випадках газопостачання одразу не припиняють, проте змінюють режим нарахування порушнику. Тобто об’єм спожитого газу рахують не за наявним лічильником або нормами споживання, а за так званими «штрафними» граничними об’ємами споживання. Це, зокрема, може статися, якщо свідомо не допускати представників Оператора ГРМ до лічильника чи помешкання.

ГазПравда За матеріалами:

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