В Україні не підвищуватимуть тарифи на комуналку до весни 2025 року, — Шмигаль Сьогодні 21:02

В Україні не підвищуватимуть тарифи на комуналку до весни 2025 року, — Шмигаль

До кінця опалювального сезона у 2025 році тарифи на комуналку в Україні не змінюватимуться.

На цьому під час засідання Кабміну наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у рамках т.зв. «Зимової єПідтримки» розширюються вже наявні програми допомоги українським родинам та впроваджуються нові. Зокрема до кінця опалювального сезону залишаться незмінними чинні тарифи на газ, тепло та електричну енергію.

Читайте також Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку

Також протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї вимушених переселенців, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Окрім того, з 2025 року родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.

До програми «Зимова єПідтримка» входить й надання 1000 гривень, які люди зможуть витратити на оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, придбати ліки чи задонатити на ЗСУ.

Наразі «Зимова єПідтримка» складається з восьми різних програм й найближчим часом уряд ще розширюватиме цю ініціативу, підсумував Денис Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

У листопаді українці оплачуватимуть електроенергію за ціною 4,32 грн за 1 кВт*год. Цей тариф збережеться до 30 квітня 2025 року.

15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні можуть зрости до 6−7 грн за кіловат для населення і 11−12 грн для бізнесу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5−7 гривень за кіловат.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.