В Україні не підвищуватимуть тарифи на комуналку до весни 2025 року, — Шмигаль — Finance.ua
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В Україні не підвищуватимуть тарифи на комуналку до весни 2025 року, — Шмигаль

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В Україні не підвищуватимуть тарифи на комуналку до весни 2025 року, — Шмигаль
В Україні не підвищуватимуть тарифи на комуналку до весни 2025 року, — Шмигаль
До кінця опалювального сезона у 2025 році тарифи на комуналку в Україні не змінюватимуться.
На цьому під час засідання Кабміну наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що у рамках т.зв. «Зимової єПідтримки» розширюються вже наявні програми допомоги українським родинам та впроваджуються нові. Зокрема до кінця опалювального сезону залишаться незмінними чинні тарифи на газ, тепло та електричну енергію.
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Також протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї вимушених переселенців, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Окрім того, з 2025 року родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.
До програми «Зимова єПідтримка» входить й надання 1000 гривень, які люди зможуть витратити на оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, придбати ліки чи задонатити на ЗСУ.
Наразі «Зимова єПідтримка» складається з восьми різних програм й найближчим часом уряд ще розширюватиме цю ініціативу, підсумував Денис Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • У листопаді українці оплачуватимуть електроенергію за ціною 4,32 грн за 1 кВт*год. Цей тариф збережеться до 30 квітня 2025 року.
  • 15 жовтня народний депутат Володимир Мороз заявив, що тариф на світло в Україні можуть зрости до 6−7 грн за кіловат для населення і 11−12 грн для бізнесу.
  • Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ціна на електроенергію для населення у 2025 році може підвищитися до 6,5−7 гривень за кіловат.
За матеріалами:
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