Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку

Особисті фінанси
161
Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку
Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку
З початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.
Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
«З квітня цього року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки за ціноутворенням на ринку надання житлово-комунальних послуг. За цей період проведено 203 перевірки. Застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 3,18 млн грн. Завдяки проведеній роботі вдалося уникнути обрахування громадян на суму понад 1,3 млн грн», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
До відповідальності притягнули 124 посадових особи, на яких накладено штрафних санкцій на суму понад 236 тис. грн. Складено 94 приписи, спрямовані на усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства.
Читайте також
«До державного бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам буде відшкодовано понад 1,6 млн грн за неправомірно застосовані тарифи», — додали і Держпродспоживслужбі.
Якщо споживач житлово-комунальних послуг виявить помилку в розрахунках або має сумніви щодо правильності нарахувань, він може звернутися до Держпродспоживслужби:
  • онлайн-форма: заповніть звернення на сайті;
  • електронна пошта: пишіть на econsumer-info@dpss.gov.ua;
  • поштою: надсилайте листи за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 1 001.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив умови призначення житлових субсидій. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень. Житлові субсидії призначатимуться у разі придбання або кредитування генеруючих установок для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, таких як сонячна або вітрова енергія.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.