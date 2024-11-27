Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку — Finance.ua

Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку Сьогодні 15:44 — Особисті фінанси

Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку

З початком опалювального сезону громадянам особливо важливо ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«З квітня цього року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки за ціноутворенням на ринку надання житлово-комунальних послуг. За цей період проведено 203 перевірки. Застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 3,18 млн грн. Завдяки проведеній роботі вдалося уникнути обрахування громадян на суму понад 1,3 млн грн», — зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

До відповідальності притягнули 124 посадових особи, на яких накладено штрафних санкцій на суму понад 236 тис. грн. Складено 94 приписи, спрямовані на усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства.

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«До державного бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам буде відшкодовано понад 1,6 млн грн за неправомірно застосовані тарифи», — додали і Держпродспоживслужбі.

Якщо споживач житлово-комунальних послуг виявить помилку в розрахунках або має сумніви щодо правильності нарахувань, він може звернутися до Держпродспоживслужби:

онлайн-форма: заповніть звернення на сайті;

електронна пошта: пишіть на econsumer-info@dpss.gov.ua;

поштою: надсилайте листи за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 1 001.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив умови призначення житлових субсидій. Зокрема, граничний розмір витрат для отримувачів субсидій на придбання товарів широкого вжитку було збільшено з 50 до 100 тисяч гривень. Житлові субсидії призначатимуться у разі придбання або кредитування генеруючих установок для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, таких як сонячна або вітрова енергія.

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