Як змінились тарифи на комунальні послуги за рік — дані Держстату Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як змінились тарифи на комунальні послуги за рік — дані Держстату

Інфляція на споживчому ринку в січні 2025 році порівняно із груднем 2024 року становила 1,2%, порівняно із січнем 2024 року — 12,9%. Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за рік зросли на 19,1%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики

Зазначається, що базова інфляція в січні 2025 року порівняно із груднем 2024 року становила 1,3%, порівняно із січнем 2024 року — 11,7%.

Таблиця: Держстат

Як зросли тарифи:

утримання та ремонт житла — на 4,2%;

водопостачання — на 0,7%;

прибирання сміття — на 9,6%;

каналізація — 0,6%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 10,3%;

електроенергія — на 63,6%.

Тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення не змінилися.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв , що до кінця опалювального сезону в 2025 році тарифи на комуналку в Україні не змінюватимуться.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Станом на 1 жовтня 2024 року заборгованість українців за тепло та гарячу воду склала 28,5 млрд грн. Це на 10% більше, ніж у жовтні минулого року, але на 14% менше порівняно з початком 2024 року. Порівняно з 2021 роком борг збільшився на 48%. Проте у 2024 році за 9 місяців спостерігається його зменшення на 4,5 млрд грн.

Національний кешбек — державна програма, яка повертає громадянам 10% від витрат на українські товари чи послуги. Отриманий кешбек можна використати для оплати комунальних послуг, а також сплатити за газ.

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