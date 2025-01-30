Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм) — Finance.ua
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Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм)

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Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм)
Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм)
Національний кешбек — державна програма, яка повертає громадянам 10% від витрат на українські товари чи послуги. Отриманий кешбек можна використати для оплати комунальних послуг, а також сплатити за газ.
Як це зробити — повідомив «Нафтогаз».

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Як це працює:
  1. Оформіть спеціальну картку (віртуальну в банківському додатку або фізичну у відділенні).
  2. Визначте картку для розрахунків за покупки.
  3. Купуйте українські товари, отримуйте кешбек на спецрахунок.
  4. Використовуйте кешбек для оплати комунальних послуг.
Ключові переваги:
  • Економія до 3000 гривень на місяць.
  • Цільове використання на комунальні послуги.
  • Проста система нарахування та використання коштів.
  • Підтримка вітчизняних виробників.
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Нагадаємо, від 2 вересня поточного 2024 року почала діяти в Україні програма «Національного кешбеку».
Середня виплата зросла від 97 до 116 грн на людину. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді збільшилася на 800 тис. порівняно з попереднім місяцем і склала майже 2 млн людей. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.
Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.

Довідка Finance.ua:

  • «Укрпошта» долучилась до державної ініціативи"Національний кешбек", яка підтримує громадян. Крім надання традиційних поштових послуг, компанія також виступає як торговельна платформа, де українці можуть придбати продукцію вітчизняного виробництва та отримати 10% кешбеку від держави.
  • «Національний кешбек»: які товари користуються найбільшою популярністю серед українців.

«Національний кешбек»: як користуватися програмою та які вже є результати

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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