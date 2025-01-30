Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм) — Finance.ua

Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм)
Національний кешбек — державна програма, яка повертає громадянам 10% від витрат на українські товари чи послуги. Отриманий кешбек можна використати для оплати комунальних послуг, а також сплатити за газ.
Як це зробити — повідомив «Нафтогаз».
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Як це працює:
- Оформіть спеціальну картку (віртуальну в банківському додатку або фізичну у відділенні).
- Визначте картку для розрахунків за покупки.
- Купуйте українські товари, отримуйте кешбек на спецрахунок.
- Використовуйте кешбек для оплати комунальних послуг.
Ключові переваги:
- Економія до 3000 гривень на місяць.
- Цільове використання на комунальні послуги.
- Проста система нарахування та використання коштів.
- Підтримка вітчизняних виробників.
Нагадаємо, від 2 вересня поточного 2024 року почала діяти в Україні програма «Національного кешбеку».
Середня виплата зросла від 97 до 116 грн на людину. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді збільшилася на 800 тис. порівняно з попереднім місяцем і склала майже 2 млн людей. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.
Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.
Довідка Finance.ua:
- «Укрпошта» долучилась до державної ініціативи"Національний кешбек", яка підтримує громадян. Крім надання традиційних поштових послуг, компанія також виступає як торговельна платформа, де українці можуть придбати продукцію вітчизняного виробництва та отримати 10% кешбеку від держави.
- «Національний кешбек»: які товари користуються найбільшою популярністю серед українців.
«Національний кешбек»: як користуватися програмою та які вже є результати
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