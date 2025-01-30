Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм) — Finance.ua

Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм) Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Як сплатити за спожитий газ кешбеком від держави (алгоритм)

Національний кешбек — державна програма, яка повертає громадянам 10% від витрат на українські товари чи послуги. Отриманий кешбек можна використати для оплати комунальних послуг, а також сплатити за газ.

Як це зробити — повідомив «Нафтогаз».

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Як це працює:

Оформіть спеціальну картку (віртуальну в банківському додатку або фізичну у відділенні). Визначте картку для розрахунків за покупки. Купуйте українські товари, отримуйте кешбек на спецрахунок. Використовуйте кешбек для оплати комунальних послуг.

Ключові переваги:

Економія до 3000 гривень на місяць.

Цільове використання на комунальні послуги.

Проста система нарахування та використання коштів.

Підтримка вітчизняних виробників.

Нагадаємо, від 2 вересня поточного 2024 року почала діяти в Україні програма «Національного кешбеку».

Середня виплата зросла від 97 до 116 грн на людину. Кількість отримувачів кешбеку в листопаді збільшилася на 800 тис. порівняно з попереднім місяцем і склала майже 2 млн людей. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.

Довідка Finance.ua:

«Укрпошта» долучилась до державної ініціативи"Національний кешбек", яка підтримує громадян. Крім надання традиційних поштових послуг, компанія також виступає як торговельна платформа, де українці можуть придбати продукцію вітчизняного виробництва та отримати 10% кешбеку від держави.

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