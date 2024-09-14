«Національний кешбек»: які товари користуються найбільшою популярністю серед українців — Finance.ua

«Національний кешбек»: які товари користуються найбільшою популярністю серед українців Сьогодні 08:17

«Національний кешбек»: які товари користуються найбільшою популярністю серед українців

На початку вересня 2024 року в Україні стартував новий урядовий проєкт «Національний кешбек», який дає можливість отримувати компенсації за придбання української продукції.

Про це пише Тhe Page.

У рамках програми українці можуть отримувати 10% кешбеку від вартості покупки, який зараховується на спеціальну банківську картку.

Ініціатива швидко здобула популярність — у проєкті беруть участь понад 40 тисяч товарів.

За які товари українці найчастіше отримують кешбек

Найчастіше українці отримували кешбек у перші дні роботи програми за такі товари:

шкарпетки — понад 1,26 тис. одиниць;

футболки — близько 390 одиниць;

корм для котів — понад 340 одиниць;

брюки — 340 одиниць;

зошити офісні — понад 325 одиниць;

витяжки кухонні — близько 300 одиниць;

костюми — 290 одиниць;

емаль — понад 250 одиниць;

шпалери — близько 250 товарів;

двері вхідні — понад 210 товарів.

Цей перелік підкреслює різноманітність продукції, яку українці можуть придбати для отримання грошової компенсації, від одягу до побутових товарів.

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Максимальна сума кешбеку, яку можна отримати на місяць, становить 3000 гривень.

Про програму

Програма покликана стимулювати купівлю товарів українського виробництва та підтримати економіку.

Отриманий кешбек не можна перевести в готівку. Для участі в програмі громадяни мають відкрити картку через банки-партнери, зокрема ПриватБанк чи Монобанк.

Зі спеціальної картки, на яку він нарахований, можна буде оплатити:

медичні послуги;

спорт, кіно, заклади харчування;

комунальні послуги;

мобільний зв’язок;

транспорт;

донати на ЗСУ, військові облігації, благодійність.

У програмі беруть участь низка магазинів, зокрема АТБ, Сільпо, Новус, Варус, Ашан.

Офіційний перелік товарів та магазинів публікують на сайті державної програми « Зроблено в Україні ».

Нагадаємо, українці, які долучилися до бета-тестування програми Національний кешбек, вже бачать свій кешбек за 2−3 вересня в Дії.

Зробіть свої покупки приємнішими завдяки картці з кешбеком. Обирайте варіант для себе прямо на Finance.ua.

Обозреватель За матеріалами:

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