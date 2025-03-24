Які банки не беруть комісію за оплату комунальних послуг — Finance.ua

Які банки не беруть комісію за оплату комунальних послуг
Банки, які надають своїм клієнтам різноманітні послуги, не є благодійними організаціями. Їхня мета — заробити. І один із варіантів це зробити — різноманітні банківські комісії на ті чи інші операції.
Про це сказано в статті Finance.ua Це варто знати про банківські комісії.
Однією з найважливіших банківських операцій є оплата комунальних послуг. Колись усі стояли у багатогодинних чергах до віконця у відділенні Ощадбанк, зараз сплатити комуналку можна за кілька хвилин у багатьох додатках та на веб-сайтах.
Комісії на оплату комунальних послуг різняться залежно від банку. Наприклад, ПУМБ, monobank, банк Глобус не беруть комісії за платежі на організації, з якими укладено договори. Часто вони перебувають у переліку доступних серед мобільних банківських застосунків.
А ось ПриватБанк встановив комісію на кожен комунальний платіж 1 грн (якщо є договір з одержувачем. — Ред.) чи 3 грн (якщо такого договору немає. — Ред.).
Читайте також: П’ять найлегших та найвигідніших способів заплатити за комуналку
І це комісія лише, якщо платити через Приват24. Якщо ж платити комуналку в касі відділення Приват, як це полюбляють робити наші пенсіонери, то банк бере 1% від суми платежу (мінімум 15 грн).
Втім, деякі банки не лише не беруть комісію за комунальні платежі, а й пропонують клієнтам кешбек із метою зацікавити їх. Так, у лютому 2025 року банк Глобус запропонував кешбек у розмірі 3% на оплату комунальних послуг, ПУМБ — 1,5%, Таскомбанк — 1% при оплаті з картки VeryCard кредитними грошима.
Поділитися новиною