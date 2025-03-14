Борги за комунальні послуги: що варто робити тим, хто за кордоном — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Борги за комунальні послуги: що варто робити тим, хто за кордоном

Особисті фінанси
22
Борги за комунальні послуги: що варто робити тим, хто за кордоном
Борги за комунальні послуги: що варто робити тим, хто за кордоном
Навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована.
Уникнути цього можна. Проте, якщо борги накопичити, можна зіткнутися з блокуванням рахунків або навіть вилученням майна.
Читайте також

Що робити

Коли людина не проживає в квартирі, частину комунальних послуг вона не оплачує, якщо правильно підійти до цієї ситуації:
  • якщо у вас встановлені лічильники, потрібно регулярно передавати показання без змін, тоді зайві кіловати чи кубометри води не будуть нараховуватися.
  • якщо послуга надається за кількістю мешканців, то потрібно звернутися до надавача послуги із заявою про не проживання в цьому помешканні та підтверджуючими документами про реєстрацію або проживання в іншому місці (в Україні це може бути, наприклад, довідка ВПО, для тих, хто закордоном — документ про місцеву реєстрацію).
Читайте також

Якщо борги будуть накопичуватися

Перше, що можуть зробити надавачі послуг — припинити їх надавати. Комунальні компанії мають цілком законне право не надавати послуги тому, хто за них не сплачує. Конкретну суму, після якої відбувається відключення, встановлює кожна компанія сама. В деяких випадках можливо від’єднати навіть без участі боржника, щоправда, мають повідомити заздалегідь про такий перебіг подій.
Читайте також
Якщо подачу електроенергії припинити легше, наприклад відключивши квартиру ззовні від кабелю, то з послугами опалення в багатоквартирних будинках все набагато складніше. Суми продовжують нараховуватися навіть якщо у квартирі ніхто не живе, і відключити цю послугу майже неможливо.
Якщо ви не надаєте доступу до систем комунікації в квартирі для того, щоб відключити подачу, наприклад води чи газу, або маєте затяжні борги, компанія може подати до суду — в такому випадку боржник потрапляє «до рук» виконавчої служби.
Можуть заморозити рахунки для примусової сплати боргу. Якщо ж борг старший за 3 роки, його стягуватимуть через позовне провадження — можуть вилучати майно у сплату боргу.
Треба гроші на покупки — за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Кредит онлайн на картку

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems