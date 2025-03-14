Борги за комунальні послуги: що варто робити тим, хто за кордоном — Finance.ua

Борги за комунальні послуги: що варто робити тим, хто за кордоном Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Борги за комунальні послуги: що варто робити тим, хто за кордоном

Навіть якщо не користуєшся комунальними послугами та навіть не живеш в Україні, оплата за них може бути нарахована.

Уникнути цього можна. Проте, якщо борги накопичити, можна зіткнутися з блокуванням рахунків або навіть вилученням майна.

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Що робити

Коли людина не проживає в квартирі, частину комунальних послуг вона не оплачує, якщо правильно підійти до цієї ситуації:

якщо у вас встановлені лічильники, потрібно регулярно передавати показання без змін, тоді зайві кіловати чи кубометри води не будуть нараховуватися.

якщо послуга надається за кількістю мешканців, то потрібно звернутися до надавача послуги із заявою про не проживання в цьому помешканні та підтверджуючими документами про реєстрацію або проживання в іншому місці (в Україні це може бути, наприклад, довідка ВПО, для тих, хто закордоном — документ про місцеву реєстрацію).

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Якщо борги будуть накопичуватися

Перше, що можуть зробити надавачі послуг — припинити їх надавати. Комунальні компанії мають цілком законне право не надавати послуги тому, хто за них не сплачує. Конкретну суму, після якої відбувається відключення, встановлює кожна компанія сама. В деяких випадках можливо від’єднати навіть без участі боржника, щоправда, мають повідомити заздалегідь про такий перебіг подій.

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Якщо подачу електроенергії припинити легше, наприклад відключивши квартиру ззовні від кабелю, то з послугами опалення в багатоквартирних будинках все набагато складніше. Суми продовжують нараховуватися навіть якщо у квартирі ніхто не живе, і відключити цю послугу майже неможливо.

Якщо ви не надаєте доступу до систем комунікації в квартирі для того, щоб відключити подачу, наприклад води чи газу, або маєте затяжні борги, компанія може подати до суду — в такому випадку боржник потрапляє «до рук» виконавчої служби.

Можуть заморозити рахунки для примусової сплати боргу. Якщо ж борг старший за 3 роки, його стягуватимуть через позовне провадження — можуть вилучати майно у сплату боргу.

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