У ПФУ пояснили, чому у лютому відсутня субсидія на комунальні послуги — Finance.ua

У ПФУ пояснили, чому у лютому відсутня субсидія на комунальні послуги Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

У ПФУ пояснили, чому у лютому відсутня субсидія на комунальні послуги

Через впровадження нових єдиних правил, що регулюють граничний рівень доходів, українці, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, не отримають нарахувань у лютому 2025 року. Всі виплати здійснять у березні, якщо пільговик відповідає новим вимогам.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Громадяни активно звертаються в соцмережах до Пенсійного фонду з питанням про нарахування пільг у лютому, оскільки досі не отримали відповідної допомоги. У Фонді пояснили, що в лютому нарахувань не буде через запровадження нових правил. Проте всі виплати буде здійснено за два місяці одразу, якщо сім’я відповідає встановленим критеріям за доходами.

«Пільги будуть профінансовані в березні за 2 місяці, якщо пільга у вас вийде за доходами сім’ї», — наголошується в повідомленні.

Як зазначили у ПФУ, відповідно до нових правил, встановлених законом «Про державний бюджет на 2025 рік», пільги на комунальні послуги надаватимуться всім громадянам на основі єдиного підходу, з урахуванням середньомісячного загального доходу сім’ї. Раніше деякі категорії громадян могли отримувати допомогу без урахування доходів, однак через обмежені можливості державного бюджету 2025 року було запроваджено єдині норми для надання пільг.

Комунальні пільги надаватимуть лише за умови, якщо середній дохід сім’ї не перевищує 4,24 тис. грн.

Для всіх громадян, які звернуться за призначенням пільг цього року, право на допомогу встановлюватимуть з огляду на дохід. Однак до тих громадян, які отримували пільги до 31 грудня минулого року включно, відповідні зміни почнуть застосовувати після опалювального сезону 2024/2025 рр.

Важливо також, що таку норму з єдиним підходом не застосовуватимуть до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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