Як сплачувати накопичений борг за житлово-комунальні послуги частинами — Finance.ua

Як сплачувати накопичений борг за житлово-комунальні послуги частинами Сьогодні 08:08 — Особисті фінанси

Як сплачувати накопичений борг за житлово-комунальні послуги частинами

Кияни, що накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оплачувати заборгованість частинами, уклавши договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості.

Про це повідомляє cks.com.ua

Це убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу у період опалювального сезону та нарахування пені, а також дозволить споживачу оформити житлову субсидію.

Користуючись такою можливістю, протягом 9 місяців поточного року, кияни уклали 934 договори, з яких 593 — за послуги з постачання гарячої води та теплової енергії.

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Частина з них підписана за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), без відвідування сервісного центру особисто.

Як укласти

Укласти такий договір і оплачувати борг частинами можна в одному з районних сервісних центрів ЦКС або підписати дистанційно за допомогою ЕЦП

Що треба зробити

Для укладення договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості необхідно подати заяву, оригінали й копії таких документів:

• паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);

• картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки в разі наявності ІПН у зазначеному документі);

• документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням / квартирою та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;

• довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника).

Довідка Finance.ua:

Міністерство соціальної політики України розробило проєкт закону щодо пільг на житлово-комунальних послуг. Пропонується позбавляти пільг у разі заборгованості. Про це свідчить проєкт закону, розміщений для обговорення на сайті ФПУ. Законом пропонується встановити обов’язок пільговиків щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг.

Щороку з державного бюджету виділяється щонайменше 40 млрд гривень на соціальну підтримку громадян для оплати житлово-комунальних послуг, яка надається у вигляді житлових субсидій та пільг. Зокрема, у 2024 році близько 17,2 млрд гривень — на надання пільг та майже 30,3 млрд гривень — на надання субсидій.

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