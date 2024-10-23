Як сплачувати накопичений борг за житлово-комунальні послуги частинами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як сплачувати накопичений борг за житлово-комунальні послуги частинами

Особисті фінанси
303
Як сплачувати накопичений борг за житлово-комунальні послуги частинами
Як сплачувати накопичений борг за житлово-комунальні послуги частинами
Кияни, що накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оплачувати заборгованість частинами, уклавши договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості.
Про це повідомляє cks.com.ua.
Це убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу у період опалювального сезону та нарахування пені, а також дозволить споживачу оформити житлову субсидію.
Користуючись такою можливістю, протягом 9 місяців поточного року, кияни уклали 934 договори, з яких 593 — за послуги з постачання гарячої води та теплової енергії.
Читайте також
Частина з них підписана за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП), без відвідування сервісного центру особисто.

Як укласти

Укласти такий договір і оплачувати борг частинами можна в одному з районних сервісних центрів ЦКС або підписати дистанційно за допомогою ЕЦП.

Що треба зробити

Для укладення договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості необхідно подати заяву, оригінали й копії таких документів:
• паспорт (або ID-картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру);
• картка платника податків РНОКПП (ІПН) (не надається власником ID-картки в разі наявності ІПН у зазначеному документі);
• документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням / квартирою та витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
• довіреність представника та його паспорт (якщо договір укладатиме представник власника).
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Міністерство соціальної політики України розробило проєкт закону щодо пільг на житлово-комунальних послуг. Пропонується позбавляти пільг у разі заборгованості. Про це свідчить проєкт закону, розміщений для обговорення на сайті ФПУ. Законом пропонується встановити обов’язок пільговиків щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг.
  • Щороку з державного бюджету виділяється щонайменше 40 млрд гривень на соціальну підтримку громадян для оплати житлово-комунальних послуг, яка надається у вигляді житлових субсидій та пільг. Зокрема, у 2024 році близько 17,2 млрд гривень — на надання пільг та майже 30,3 млрд гривень — на надання субсидій.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.