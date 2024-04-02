Житлова субсидія у квітні зменшиться: ПФУ пояснив чому — Finance.ua

Житлова субсидія у квітні зменшиться: ПФУ пояснив чому
У Пенсійному фонді пояснили українцям, чому квітні розмір субсидії зменшиться.
Так, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій…», житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.
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Житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.
Що це значить
Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення.
На неопалювальний сезон — на період з 1 травня по 30 вересня — Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.
Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів Фонду інформацію про такі зміни.
Кому потрібно звернутися за перепризначенням субсидії на неопалювальний період
З травня житлові субсидії на неопалювальний сезон більшості одержувачів буде перепризначено автоматично, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарств.
Водночас серед одержувачів є певна категорія, якій субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації.
На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:
- члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги;
- кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;
- домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації.
Нагадаємо, список підстав для скасування житлової субсидії цього року виглядає наступним чином:
- зміна місця проживання, адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла;
- смерть особи, якій надавали пільги;
- якщо особа вказала неправдивий розмір доходу;
- придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.
Довідка Finance.ua:
- Як дистанційно оформити субсидію на порталі «Дія»: алгоритм дій. Громадяни України, чиї прибутки не дозволяють самостійно оплатити комунальну платежі, можуть отримувати житлову субсидію. Українці мають можливість дистанційно оформити заяву на субсидію у «Дії».
- житлова субсидія — це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволяють їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто, це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію.
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