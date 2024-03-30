Як дистанційно оформити субсидію на порталі «Дія»: алгоритм дій — Finance.ua

Як дистанційно оформити субсидію на порталі «Дія»: алгоритм дій
Громадяни України, чиї прибутки не дозволяють самостійно оплатити комунальну платежі, можуть отримувати житлову субсидію. Українці мають можливість дистанційно оформити заяву на субсидію у «Дії».
Про це повідомили на порталі.
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Покрокова інструкція
Крок 1. Реєстрація та авторизація в кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Це можна зробити за допомогою e-підпису або BankID.
Крок 2. Потрібно зайти в меню «Послуги», клацнути на «Пенсії, пільги та допомогу» та вибрати «Заяву на субсидію».
Крок 3. Перевірте ще раз свої дані і при необхідності, внесіть нову інформацію.
Крок 4. Вкажіть адресу, за якою планується отримання субсидії.
Крок 5. Оберіть зі списку необхідні житлово-комунальні послуги, поставивши галочку навпроти необхідних.
Крок 6. Вкажіть IBAN рахунки, на який надходитиме субсидія;
Крок 7. Зазначте осіб, зареєстрованих у квартирі чи будинку, та родичів;
Крок 8. Перевірте правильність даних у сформованій заяві, підпишіть електронним підписом та надішліть.
Зазначається, що внутрішньо переміщеним особам необхідно вказати лише дані тих, хто фактично проживає в оселі. Під час розрахунку житлової субсидії враховуються доходи людей, зазначених у заяві.
Довідка Finance.ua:
- житлова субсидія — це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволяють їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто, це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід — можеш отримувати житлову субсидію.
- пільга — встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім'ї та ін.
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