Субсидія після виїзду за кордон: чи можна оформити виплати — Finance.ua

Субсидія після виїзду за кордон: чи можна оформити виплати Сьогодні 09:21 — Особисті фінанси

Субсидія після виїзду за кордон: чи можна оформити виплати

Через російську агресію чимало українців були змушені виїхати за кордон, залишивши свій дім. Після повернення в Україні громадяни нерідко хочуть оформити субсидії на комунальні послуги. Експерти соціального захисту пояснили, як виїзд за кордон вплине на допомогу.

Така інформація з’явилася на офіційному порталі Департаменту соціальної політики Рівненської міської ради. Експерти пояснили, як виїзд за кордон може вплинути на субсидію.

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Зазначається, що, згідно з законодавством, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. Йдеться про випадки, коли в цьому періоді ці особи були за кордоном. Проте важливо зауважити, що йдеться про виїзд на понад 60 днів.

Виїзд за кордон на термін до 60 днів може бути пов’язаний з лікуванням, відрядженням по роботі, навчанням або доглядом за дитиною (яка молодше трьох років). У таких ситуаціях ці обставини підтверджуються відповідними документами. Водночас соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

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Крім того, експерти підкреслюють, що громадянин, який оформив субсидію на комунальні послуги, протягом 30 днів зобов’язаний проінформувати уповноважений орган (соціальні органи або Пенсійний фонд України) про виникнення обставин, зокрема щодо перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім'ї особи із складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів. Якщо орган не проінформували, то виплати субсидій можуть припинити.

«Нагадуємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2022 № 1041 „Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України“ повноваження щодо призначення житлових субсидій передано до Пенсійного фонду України», — підкреслили експерти.

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