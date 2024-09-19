Українців позбавлятимуть пільг на комуналку через борги: проєкт від ФПУ — Finance.ua

Українців позбавлятимуть пільг на комуналку через борги: проєкт від ФПУ Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Українців позбавлятимуть пільг на комуналку через борги: проєкт від ФПУ

Міністерство соціальної політики України розробило проєкт закону щодо пільг на житлово-комунальних послуг. Пропонується позбавляти пільг у разі заборгованості.

Про це свідчить проєкт закону, розміщений для обговорення на сайті ФПУ

Законом пропонується встановити обов’язок пільговиків щомісяця сплачувати вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг.

«Умови надання пільг у разі несплати за житлово-комунальні послуги визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України», — йдеться в документі.

Навіщо це потрібно

Щороку з державного бюджету виділяється щонайменше 40 млрд гривень на соціальну підтримку громадян для оплати житлово-комунальних послуг, яка надається у вигляді житлових субсидій та пільг. Зокрема, у 2024 році близько 17,2 млрд гривень — на надання пільг та майже 30,3 млрд гривень — на надання субсидій.

Пільги та житлові субсидії надаються їх отримувачам виключно у грошовій готівковій формі органами Пенсійного фонду України. Таким чином, держава спрямовує кошти отримувачам пільг та житлових субсидій відповідно до їх цільового призначення — для оплати спожитих житлово-комунальних послуг, йдеться в пояснювальній записці.

Водночас, за інформацією надавачів житлово-комунальних послуг, загальна сума заборгованості населення за житлово-комунальні послуги кожного року зростає, що пов’язано зі зростанням цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, зумовленим погіршенням стану економіки країни в цілому та кожного домогосподарства зокрема внаслідок збройної агресії російської федерації.

За повідомленням Пенсійного фонду України, на 1 серпня 2024 року загальна сума боргу громадян, яким надається пільга на оплату житлово-комунальних послуг, становила 732,9 млн гривень.

Що пропонують

Автори проєкту зазначають, що однією з умов призначення житлової субсидії має бути відсутність заборгованості з оплати спожитих житлово-комунальних послуг або, принаймні, наявність договору реструктуризації такої заборгованості між надавачем та споживачем послуги. Така вимога забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів.

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«При цьому в законодавстві відсутні норми щодо врахування факту наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг при наданні пільг. Для врегулювання зазначених питань розроблено цей проєкт акта», — йдеться в документі.

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