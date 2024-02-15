Як реструктуризувати борги за комуналку — Finance.ua

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Як реструктуризувати борги за комуналку

Особисті фінанси
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Як реструктуризувати борги за комуналку
Як реструктуризувати борги за комуналку
За останні два роки заборгованість населення за спожиті комунальні послуги, а це послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, зросла на 9,2 млрд грн, або майже на 27%.
Якщо ж немає можливості одразу сплатити заборгованість, можна подати до постачальника послуг заяву про реструктуризацію боргу.
Реструктуризацією може скористатися кожний українець — це право надається законом «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію».
Загалом реструктуризація або розстрочка заборгованості - це рівномірно розподілені на певний термін добровільні виплати боргів за:
  • утримання житла та комунальних послуг;
  • гаряче та холодне водопостачання;
  • опалення;
  • газопостачання;
  • послуги водовідведення;
  • електроенергію;
  • вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
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Щоб оплачувати комунальні послуги на виплат, необхідно укласти з кожним підприємством-надавачем житлово-комунальних послуг договір про реструктуризацію. Оплата рахунків має проводитися щомісячними рівномірними платежами, які включають:
  • погашення заборгованості;
  • своєчасну сплату поточних платежів за комуналку.
Важливо, що загальна сума платежів, що вносяться громадянами на оплату поточних рахунків і платежів з погашення реструктуризованої заборгованості не повинна перевищувати 25% сукупного доходу всіх членів сім'ї, а для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги — 20%.
Заборгованість можна розтягнути на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату оформлення розстрочки.

Якщо ж сімейного бюджету не вистачає

Повне погашення заборгованості, термін дії договору продовжується до повного її погашення.
Окрім того, після підписання договору про реструктуризацію можна оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Нагадаємо, що субсидія не призначається, якщо у споживача житлово-комунальних послуг є прострочена на понад три місяці заборгованість зі сплати за ЖКП, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 680 грн.
Читайте більше в нашій статті:

Що робити, якщо накопичили борги за комуналку

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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