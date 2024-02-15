Як реструктуризувати борги за комуналку — Finance.ua

Як реструктуризувати борги за комуналку Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Як реструктуризувати борги за комуналку

За останні два роки заборгованість населення за спожиті комунальні послуги, а це послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, зросла на 9,2 млрд грн, або майже на 27%.

Якщо ж немає можливості одразу сплатити заборгованість, можна подати до постачальника послуг заяву про реструктуризацію боргу.

Реструктуризацією може скористатися кожний українець — це право надається законом «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію».

Загалом реструктуризація або розстрочка заборгованості - це рівномірно розподілені на певний термін добровільні виплати боргів за:

утримання житла та комунальних послуг;

гаряче та холодне водопостачання;

опалення;

газопостачання;

послуги водовідведення;

електроенергію;

вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Щоб оплачувати комунальні послуги на виплат, необхідно укласти з кожним підприємством-надавачем житлово-комунальних послуг договір про реструктуризацію. Оплата рахунків має проводитися щомісячними рівномірними платежами, які включають:

погашення заборгованості;

своєчасну сплату поточних платежів за комуналку.

Важливо, що загальна сума платежів, що вносяться громадянами на оплату поточних рахунків і платежів з погашення реструктуризованої заборгованості не повинна перевищувати 25% сукупного доходу всіх членів сім'ї, а для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги — 20%.

Заборгованість можна розтягнути на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату оформлення розстрочки.

Якщо ж сімейного бюджету не вистачає

Повне погашення заборгованості, термін дії договору продовжується до повного її погашення.

Окрім того, після підписання договору про реструктуризацію можна оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Нагадаємо, що субсидія не призначається, якщо у споживача житлово-комунальних послуг є прострочена на понад три місяці заборгованість зі сплати за ЖКП, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 680 грн.

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