Як борги за комунальні послуги можуть вдарити по кишені — відповідь адвоката Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Як борги за комунальні послуги можуть вдарити по кишені — відповідь адвоката

З січня 2024 року в Україні скасували мораторій на нарахування пені за несплату комунальних послуг, який діяв від початку воєнного стану.

Тепер боржники можуть отримати не лише пеню, а й штрафи та інфляційні нарахування, якщо це передбачено договором.

Про це повідомив вдвокат, старший юрист юркомпанії «Де-Юре» Іван Топор.

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порядку та строків. Проте, за його словами, існують нормативні акти, які передбачають певні послаблення щодо оплати та відповідальності за її несвоєчасне здійснення. Він пояснив , що комунальні послуги, як і будь-які інші платні послуги, повинні сплачуватися відповідно до встановленого договоромПроте, за його словами, існують нормативні акти, які передбачають певні послаблення щодо оплати та відповідальності за її несвоєчасне здійснення.

Що загрожує боржникам?

Якщо особа відмовляється сплачувати борг добровільно, постачальники послуг можуть звернутися до суду. Коли постачальник послуг виграв суд, окрім самої суми заборгованості, пені та штрафу, боржник також буде зобов’язаний відшкодувати судові витрати позивача. До них можуть входити судовий збір та інші витрати, наприклад, оплата юридичних послуг.

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Якщо і надалі відмовляються сплатити борги — звертаються до державного чи приватного виконавця. У такому разі можливе блокування банківських рахунків та примусове стягнення коштів. Юрист зазначив, що боржника можуть примусити оплатити і послуги виконавця, якщо заборгованість будуть стягувати примусово.

Надавач комунальних послуг може подати виконавчий документ до державного або приватного виконавця для стягнення заборгованості в примусовому порядку. В такому разі на боржника ще буде покладено обов’язок оплати послуг виконавця в розмірі 10% від суми стягнення.

Водночас заборона на нарахування штрафів і пені, а також відключення комунальних послуг продовжує діяти на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Довідка Finance.ua:

Загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення — близько 1,2 млрд грн. Про це повідомили представники КП «Київтеплоенерго» та ПрАТ «АК „Київводоканал“».

Про це повідомили представники КП «Київтеплоенерго» та ПрАТ «АК „Київводоканал“». Відповідно до частини першої статті 26 Закону України Про житлово-комунальні послуги в разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, утім не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.

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