Борги за комуналку б’ють рекорди: за що не платять українці

Від початку повномасштабної війни кількість боргових проваджень зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі (тоді їх було 344,6 тис.).
Про це повідомляє Опендатабот.
Станом на середину вересня 2025 року в Україні відкрито 788,5 тис. виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024-го (701,1 тис.).
Лідери за кількістю боржників:
  • Дніпропетровська область — 150,5 тис. (19% від загальної кількості);
  • Харківська — 128,2 тис. (16%);
  • Донецька — 81,5 тис. (10,3%);
  • Полтавська — 57,6 тис. (7%);
  • Запорізька — 53,8 тис. (7%).
За видами послуг:
  • теплопостачання — 330,2 тис. проваджень (42%);
  • водопостачання — 162,5 тис. (21%);
  • житлове обслуговування — 96,3 тис. (12%);
  • енергопостачання — 87,7 тис.;
  • газопостачання — 75,5 тис.
Як свідчить статистика, найчастіше боргують жінки. Проти них відкрито 438,3 тис. проваджень (56%), тоді як проти чоловіків — 350,1 тис. (44%).
Основна маса комунальних боргів припадає на людей у віці 46−60 років — 302,8 тис. проваджень (38%). На другому місці група 36−45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років — 194,1 тис. (25%).

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, початок опалювального сезону 2025−2026 очікується приблизно в середині жовтня, але все залежить від погодних умов. Зокрема, згідно із законодавством, тепло дають, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура становить вісім градусів або нижче;
  • до слова, після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наголошує на необхідності підняття «комуналки» до ринкової вартості;
  • як зазначали у Нацбанку, підвищення житлово-комунальних тарифів та цін на енергію для населення в Україні є неминучим кроком — це потрібно для стабілізації економіки.
Світлана Вишковська
