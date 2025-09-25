Вартість життя в Румунії нижча, ніж у більшості країн ЄС
Румунія — ще одна з найдешевших країн ЄС для життя. Ціни в середньому на 30% нижчі, ніж в інших країнах Євросоюзу. Зокрема, недорогими є послуги мобільного зв’язку та інтернету. Найнижчі тарифи на комунальні послуги.
Окрім низьких витрат на життя, Румунія приваблює іноземців комфортними умовами для проживання та доброзичливим населенням. А такі міста як Тімішоара, Клуж-Напока, Констанца та Сібіу — одні з найдоступніших в країні.
Орієнтовні щомісячні витрати на проживання з однієї людини в Румунії становлять 610 євро, без урахування орендної плати. Загалом вартість життя в цій країні в середньому на 44,8% вища, ніж в Україні, а орендна плата — на 35,5%.
Житло
- оренда 1-кімнатної квартири: в центрі — 424 євро, поза центром — 311 євро за місяць;
- оренда 3-кімнатної квартири: в центрі — 728 євро, поза центром — 526 євро за місяць.
Їжа
- хліб та крупи: буханець хліба — 1,10 євро, 1 кг рису — 1,47 євро;
- молоко (1 літр) — 1,37 євро;
- яйця (12 шт.) — 2,83 євро;
- м’ясо (за 1 кг): куряче філе — 5,87 євро, яловичина — 9,59 євро;
- напої: пляшка води (1,5 л) — 0,73 євро, пляшка вина — 5,93 євро, пиво (0,5 л) — 1 євро.
Інші витрати:
- кафе та ресторани: вечеря на двох людей в ресторані середнього класу — 43 євро, МакМеню у МакДональдз — 6,9 євро, капучино — 2,50 євро;
- громадський транспорт: квиток в місцевому громадському транспорті — 0,69 євро, таксі 1 км — 0,69 євро;
- одяг: 1 пара джинсів — 62 євро, 1 літня сукня — 36 євро, кросівки — 72 євро, чоловіче шкіряне взуття — 80,60 євро.
