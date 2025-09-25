Податкова система Італії: основні ставки та особливості
Податкова система Італії вважається однією з найскладніших і водночас найбільш навантажених у Європейському Союзі. Вона побудована на багаторівневому принципі та базується на прогресивній шкалі оподаткування доходів.
Оподаткування доходів фізичних осіб
Податок на прибуток (IRPEF — Imposta sui redditi delle persone fisiche) стягується одразу на трьох рівнях:
- національному — основна ставка залежить від розміру доходу: до 15 000 євро — 23%; 15 001 — 28 000 євро — 25%; 28 001 — 55 000 євро — 35%; понад 55 000 євро — 43%;
- регіональному — від 1,23% до 3,33% залежно від регіону;
- муніципальному — від 0% до 0,8% залежно від конкретної громади.
Резиденти Італії сплачують податки з усіх доходів, отриманих як у країні, так і за кордоном. Для нерезидентів оподатковуються лише доходи, зароблені на території Італії.
Соціальне забезпечення
Внески на соціальні фонди становлять близько 40% від зарплати. Із них приблизно 30% сплачує роботодавець і 10% - працівник. Завдяки цим надходженням фінансується система охорони здоров’я та соціальний захист населення.
Податок на додану вартість (IVA)
- базова ставка — 22%;
- знижена — 10% (харчові продукти, енергетика);
- пільгова — 4% (основні продукти харчування, медичні товари);
- 0% - для експортних операцій.
Особливості сплати податків для підприємців в Італії
Для малого та середнього бізнесу діє спрощена система Regime forfettario. Вона передбачає:
- 15% єдиного податку;
- 5% для нових підприємців у перші п’ять років.
Компанії сплачують корпоративний податок (IRES) за ставкою 24%, а також регіональний податок на виробничу діяльність (IRAP) — у середньому 3,9%.
