Як взяти іпотеку в Іспанії та Італії (документи та умови) Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Як взяти іпотеку в Іспанії та Італії (документи та умови)

Finance.ua проаналізував, в яких країнах українцям легше буде отримати іпотеку, а де маєте бути готовими до непростих умов.

Про це ми пишемо у статті:

Іспанія та Італія — країни з відносно високими вимогами до позичальників та складною бюрократичною процедурою. Необхідно мати номер NIE (Іспанія) або Permesso di soggiorno (Італія), дозвіл на проживання, підтвердження стабільного доходу та позитивну кредитну історію. Початковий внесок повинен складати не менш як 30% вартості нерухомості.

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Іспанія

Умови та вимоги в Іспанії:

номер NIE (ідентифікаційний номер іноземця);

дозвіл на проживання;

підтвердження стабільного доходу;

позитивна кредитна історія;

початковий внесок від 30% вартості нерухомості;

іпотека в євро;

тривалість іпотеки до 30 років;

банки можуть вимагати додаткові гарантії.

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Пакет документів:

біженці повинні мати дозвіл на перебування в Іспанії, наприклад, тимчасовий захист;

підтвердження доходу (виписка з місця роботи або податкова декларація);

виписка з банківського рахунку за останні місяці;

докази кредитної історії (якщо є);

перший внесок (мінімум 10−20% вартості нерухомості).

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Особливості для українських біженців:

Тимчасовий захист. Біженці можуть отримувати тимчасовий захист, який дозволяє перебувати в країні та працювати, але для отримання іпотеки часто потрібно довести фінансову стабільність. Для всіх іноземців, зокрема і біженців обов’язковою є медична страховка.

Італія

Умови та вимоги в Італії:

permesso di soggiorno (дозвіл на проживання);

підтвердження стабільного доходу;

позитивна кредитна історія;

початковий внесок від 30% вартості нерухомості;

іпотека в євро;

тривалість іпотеки до 30 років;

складна бюрократична процедура.

Пакет документів:

резидентський статус: біженці повинні мати дозвіл на перебування в Італії, наприклад, тимчасовий захист;

підтвердження доходу (виписка з місця роботи або податкова декларація).

виписка з банківського рахунку за останні місяці;

докази кредитної історії (якщо є);

перший внесок (мінімум 10−20% вартості нерухомості).

Особливості для українських біженців:

Біженці можуть отримувати тимчасовий захист, який дозволяє перебувати в країні та працювати, але для отримання іпотеки часто потрібно довести фінансову стабільність. Також біженці можуть отримувати соціальну підтримку, яка може допомогти у фінансовому забезпеченні.

Загалом, українські біженці можуть отримувати іпотеку в Іспанії та Італії, але їм потрібно відповідати загальним вимогам до іноземців та мати стабільний фінансовий стан.

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