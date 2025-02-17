Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда — Finance.ua
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Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда

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Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда
Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда
Станом на 1 січня 2025 року в Іспанії проживає 49 077 984 мешканці — це найбільший показник в історії країни. За останній квартал населення зросло на 115 612 осіб, а за рік — на 458 289.
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Які причини

Основним фактором стало збільшення кількості іммігрантів, особливо з Колумбії, Венесуели та Марокко.
Найбільший приріст зафіксовано в Мелільї, Валенсії, Мадриді та Каталонії, тоді як найменші темпи зростання — в Естремадурі, Арагоні та Андалусії.
Водночас з Іспанії найбільше виїжджають громадяни Марокко, Колумбії та Румунії.
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Попри зростання населення, в країні залишаються виклики, зокрема житлова криза та проблеми інтеграції іммігрантів.

Скільки коштує оренда житла

Оренда житла у Валенсії досягла рекордних 1400 євро.
У січні 2025 року вартість оренди у Валенсійському співтоваристві зросла на 11% за рік, досягнувши 12,95 €/м².
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У самому місті Валенсія середня ціна піднялася до 15,83 €/м² (+9,3%).
Тепер оренда типової квартири площею 90 м² коштує 1424 євро на місяць. Це стає непосильним для багатьох мешканців, враховуючи середню зарплату близько 1700 євро.

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За матеріалами:
Finance.ua
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