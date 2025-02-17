Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда — Finance.ua

Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда Сьогодні 18:00 — Нерухомість

Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда

Станом на 1 січня 2025 року в Іспанії проживає 49 077 984 мешканці — це найбільший показник в історії країни. За останній квартал населення зросло на 115 612 осіб, а за рік — на 458 289.

Які причини

Основним фактором стало збільшення кількості іммігрантів, особливо з Колумбії, Венесуели та Марокко.

Найбільший приріст зафіксовано в Мелільї, Валенсії, Мадриді та Каталонії, тоді як найменші темпи зростання — в Естремадурі, Арагоні та Андалусії.

Водночас з Іспанії найбільше виїжджають громадяни Марокко, Колумбії та Румунії.

Читайте також Що в Іспанії можна відвідати безкоштовно

Попри зростання населення, в країні залишаються виклики, зокрема житлова криза та проблеми інтеграції іммігрантів.

Скільки коштує оренда житла

Оренда житла у Валенсії досягла рекордних 1400 євро.

У січні 2025 року вартість оренди у Валенсійському співтоваристві зросла на 11% за рік, досягнувши 12,95 €/м².

У самому місті Валенсія середня ціна піднялася до 15,83 €/м² (+9,3%).

Тепер оренда типової квартири площею 90 м² коштує 1424 євро на місяць. Це стає непосильним для багатьох мешканців, враховуючи середню зарплату близько 1700 євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.