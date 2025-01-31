Чи будуть купувати розкішні будинки в Іспанії після завершення програми «Золота віза» — думка експертів Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Чи будуть купувати розкішні будинки в Іспанії після завершення програми «Золота віза» — думка експертів

зацікавлені у вигідних інвестиціях, а не в проживанні, вважають деякі експерти з нерухомості. Про це повідомляє Скасування програми «Золота віза» в Іспанії не завадить багатим іноземним громадянам купувати елітні будинки, оскільки вони більшеПро це повідомляє Schengen.News.

Нагадаємо, щоб краще впоратися з житловою кризою, Іспанія вирішила припинити свою програму «Золота віза» 3 квітня 2025 року.

Найбільш затребуваним варіантом цієї програми є варіант інвестицій у нерухомість, який пропонує проживання в обмін на придбання нерухомості вартістю 500 000 євро або більше.

Крім того, після рішення про скасування програми «Золота віза» іспанська влада оприлюднила плани ввести податок до 100% на вартість нерухомості, купленої не громадянами ЄС.

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Думки експертів

Юрист із питань імміграції та нерухомості Мар’єм Есадік, генеральний директор компанії Marfour Law із Барселони, сказала Local Spain, що «це не має особливого сенсу, оскільки іноземні інвестори конкурують за житло, недосяжне для середнього чи низького класу — місцеві жителі з доходами».

Незважаючи на нові зміни, оголошені урядом Іспанії, експерти з нерухомості повідомили, що скасування цього варіанту візи не зробить нерухомість високого класу більш доступною.

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Експерти з нерухомості згадали приклади з Мадрида та Балеарських островів, підкресливши, що саме в цих двох регіонах купується більшість розкішної нерухомості Іспанії, а також Валенсія та Коста-дель-Соль.

Президент Офіційного коледжу агентів з нерухомості (APIS) Балеарських островів Хосе Мігель Артьєда сказав іспанській газеті El Confidencial, що «на Балеарському архіпелазі існує надлишковий попит на покупку елітного та надрозкішного житла».

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Іспанії підкреслив, що у 2023 році громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу, купили в Іспанії загалом 27 тисяч об’єктів нерухомості не для того, щоб жити в ній, а щоб заробити на цьому гроші.

Влада Іспанії намагається стримати поширення короткострокової оренди, щоб краще впоратися з житловою кризою.

Прем’єр-міністр Іспанії підкреслив, що житло є одним з найбільш значущих ризиків у європейських країнах. Педро Санчес додав, що житло має стати правом, а не опорою держави добробуту.

Довідка Finance.ua:

Конгрес депутатів Іспанії 14 листопада 2024 року схвалив законопроект про припинення інвестицій у нерухомість у програмі «Золота віза». Рішення прийнято після поправок, ухвалених до Закону про ефективність правосуддя та схвалених на пленарному засіданні Конгресу.

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