Чи будуть купувати розкішні будинки в Іспанії після завершення програми «Золота віза» — думка експертів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи будуть купувати розкішні будинки в Іспанії після завершення програми «Золота віза» — думка експертів

Особисті фінанси
35
Чи будуть купувати розкішні будинки в Іспанії після завершення програми «Золота віза» — думка експертів
Чи будуть купувати розкішні будинки в Іспанії після завершення програми «Золота віза» — думка експертів
Скасування програми «Золота віза» в Іспанії не завадить багатим іноземним громадянам купувати елітні будинки, оскільки вони більше зацікавлені у вигідних інвестиціях, а не в проживанні, вважають деякі експерти з нерухомості. Про це повідомляє Schengen.News.
Нагадаємо, щоб краще впоратися з житловою кризою, Іспанія вирішила припинити свою програму «Золота віза» 3 квітня 2025 року.
Читайте також
Найбільш затребуваним варіантом цієї програми є варіант інвестицій у нерухомість, який пропонує проживання в обмін на придбання нерухомості вартістю 500 000 євро або більше.
Крім того, після рішення про скасування програми «Золота віза» іспанська влада оприлюднила плани ввести податок до 100% на вартість нерухомості, купленої не громадянами ЄС.
Читайте також

Думки експертів

Юрист із питань імміграції та нерухомості Мар’єм Есадік, генеральний директор компанії Marfour Law із Барселони, сказала Local Spain, що «це не має особливого сенсу, оскільки іноземні інвестори конкурують за житло, недосяжне для середнього чи низького класу — місцеві жителі з доходами».
Незважаючи на нові зміни, оголошені урядом Іспанії, експерти з нерухомості повідомили, що скасування цього варіанту візи не зробить нерухомість високого класу більш доступною.
Читайте також
Експерти з нерухомості згадали приклади з Мадрида та Балеарських островів, підкресливши, що саме в цих двох регіонах купується більшість розкішної нерухомості Іспанії, а також Валенсія та Коста-дель-Соль.
Президент Офіційного коледжу агентів з нерухомості (APIS) Балеарських островів Хосе Мігель Артьєда сказав іспанській газеті El Confidencial, що «на Балеарському архіпелазі існує надлишковий попит на покупку елітного та надрозкішного житла».
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Іспанії підкреслив, що у 2023 році громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу, купили в Іспанії загалом 27 тисяч об’єктів нерухомості не для того, щоб жити в ній, а щоб заробити на цьому гроші.
Влада Іспанії намагається стримати поширення короткострокової оренди, щоб краще впоратися з житловою кризою.
Прем’єр-міністр Іспанії підкреслив, що житло є одним з найбільш значущих ризиків у європейських країнах. Педро Санчес додав, що житло має стати правом, а не опорою держави добробуту.

Довідка Finance.ua:

  • Конгрес депутатів Іспанії 14 листопада 2024 року схвалив законопроект про припинення інвестицій у нерухомість у програмі «Золота віза». Рішення прийнято після поправок, ухвалених до Закону про ефективність правосуддя та схвалених на пленарному засіданні Конгресу.

Замовити швидко туристичне страхування за кордон🌴

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.