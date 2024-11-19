Конгрес Іспанії схвалив законопроект про скасування програми «Золоті візи» в січні 2025 року — Finance.ua

Конгрес Іспанії схвалив законопроект про скасування програми «Золоті візи» в січні 2025 року Сьогодні 18:12 — Світ

Конгрес Іспанії схвалив законопроект про скасування програми «Золоті візи» в січні 2025 року

Конгрес депутатів Іспанії 14 листопада 2024 року схвалив законопроект про припинення інвестицій у нерухомість у програмі «Золота віза».

Про це пише Schengen.News

Рішення прийнято після поправок, ухвалених до Закону про ефективність правосуддя та схвалених на пленарному засіданні Конгресу.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у січні 2025 року напрямок інвестицій у нерухомість може бути скасований із програми Residency by Investment.

Проте законопроект ще має бути поданий до Сенату для внесення поправок, а потім його буде направлено до Конгресу для остаточного затвердження перед офіційним виключенням із програми.

Завершення варіанту інвестування в нерухомість

Програма «Золота віза» Іспанії пропонує шлях до місця проживання для громадян країн, які знаходяться за межами ЄС. Щоб отримати дозвіл на проживання, вони повинні вкласти фінансові кошти в цю країну.

Заможні іноземні громадяни можуть вибрати кілька варіантів, які пропонує іспанська програма «Золота віза», включаючи інвестування в нерухомість, розвиток бізнесу та переказ капіталу.

Найбільш затребуваним варіантом цієї схеми вважається варіант інвестування в нерухомість. Ця опція дозволяла іноземцям отримати дозвіл на проживання, придбавши нерухомість вартістю 500 000 євро або більше та виконавши кілька інших умов.

Довідка Finance.ua:

Програма «Золота віза» Іспанії робить значний внесок в економіку Іспанії, зокрема в її можливість інвестувати в нерухомість.

Лише у 2022 році Іспанія надала загалом 2462 золоті візи тим, хто вибрав варіант інвестування в нерухомість, вартістю 500 000 євро або більше, що на 60 відсотків більше, ніж у статистиці 2021 року.

З моменту впровадження цієї програми в 2013 році Іспанія видала золоті візи 11 464 особам.

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