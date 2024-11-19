Конгрес Іспанії схвалив законопроект про скасування програми «Золоті візи» в січні 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Конгрес Іспанії схвалив законопроект про скасування програми «Золоті візи» в січні 2025 року

Світ
100
Конгрес Іспанії схвалив законопроект про скасування програми «Золоті візи» в січні 2025 року
Конгрес Іспанії схвалив законопроект про скасування програми «Золоті візи» в січні 2025 року
Конгрес депутатів Іспанії 14 листопада 2024 року схвалив законопроект про припинення інвестицій у нерухомість у програмі «Золота віза».
Про це пише Schengen.News.
Рішення прийнято після поправок, ухвалених до Закону про ефективність правосуддя та схвалених на пленарному засіданні Конгресу.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у січні 2025 року напрямок інвестицій у нерухомість може бути скасований із програми Residency by Investment.
Читайте також
Проте законопроект ще має бути поданий до Сенату для внесення поправок, а потім його буде направлено до Конгресу для остаточного затвердження перед офіційним виключенням із програми.

Завершення варіанту інвестування в нерухомість

Програма «Золота віза» Іспанії пропонує шлях до місця проживання для громадян країн, які знаходяться за межами ЄС. Щоб отримати дозвіл на проживання, вони повинні вкласти фінансові кошти в цю країну.
Заможні іноземні громадяни можуть вибрати кілька варіантів, які пропонує іспанська програма «Золота віза», включаючи інвестування в нерухомість, розвиток бізнесу та переказ капіталу.
Найбільш затребуваним варіантом цієї схеми вважається варіант інвестування в нерухомість. Ця опція дозволяла іноземцям отримати дозвіл на проживання, придбавши нерухомість вартістю 500 000 євро або більше та виконавши кілька інших умов.

Збираєтеся в омріяну подорож? Замовляйте Зелену картку на Finance.ua за кілька кліків🚙

Довідка Finance.ua:

  • Програма «Золота віза» Іспанії робить значний внесок в економіку Іспанії, зокрема в її можливість інвестувати в нерухомість.
  • Лише у 2022 році Іспанія надала загалом 2462 золоті візи тим, хто вибрав варіант інвестування в нерухомість, вартістю 500 000 євро або більше, що на 60 відсотків більше, ніж у статистиці 2021 року.
  • З моменту впровадження цієї програми в 2013 році Іспанія видала золоті візи 11 464 особам.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.