Курятина та яйця через блекаути можуть подорожчати на 15−20%
Через відключення електроенергії виробництво м’яса птиці та яєць опинилося під загрозою.
Виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко в коментарі Agronews заявив, що використання генераторів підвищує собівартість продукції на 15−20%.
Електроенергія становить 7−12% собівартості, а в деяких видів продукції — до 30%. Блекаути порушують інкубацію, вирощування, забій, охолодження та зберігання. Комбікормові заводи не можуть стабільно працювати на дизель-генераторах, що загрожує втратою поголів’я.
«Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги для його запуску та роботи, забезпечення всіх пов’язаних процесів виготовлення комбікорму згідно раціонів, чого дизель-генератори забезпечити просто не здатні. Неможливість виготовити комбікорм ставить під загрозу неминучої втрати поголів’я птиці», — підкреслив Карпенко.
Виробники вже скорочують плани посадки птиці, що призведе до зменшення обсягів виробництва, експорту та податкових надходжень. У довгостроковій перспективі це викличе додаткове зростання цін на курятину та яйця.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки авто українці щотижня купують на аукціонах США (інфографіка)
Курятина та яйця через блекаути можуть подорожчати на 15−20%
Що робити, якщо завершується строк дії ID-картки
Наступного року планують змінити умови програми «Національний кешбек»
Орендовані квартири в Києві подешевшали — ціни по районах
Уряд переформатує програму «Власна справа» у 2026 році