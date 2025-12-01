0 800 307 555
Курятина та яйця через блекаути можуть подорожчати на 15−20%

Через відключення електроенергії виробництво м’яса птиці та яєць опинилося під загрозою.
Виконавчий директор Асоціації птахівників України Сергій Карпенко в коментарі Agronews заявив, що використання генераторів підвищує собівартість продукції на 15−20%.
Електроенергія становить 7−12% собівартості, а в деяких видів продукції — до 30%. Блекаути порушують інкубацію, вирощування, забій, охолодження та зберігання. Комбікормові заводи не можуть стабільно працювати на дизель-генераторах, що загрожує втратою поголів’я.
«Потужне обладнання комбікормових заводів вимагає певної напруги для його запуску та роботи, забезпечення всіх пов’язаних процесів виготовлення комбікорму згідно раціонів, чого дизель-генератори забезпечити просто не здатні. Неможливість виготовити комбікорм ставить під загрозу неминучої втрати поголів’я птиці», — підкреслив Карпенко.
Виробники вже скорочують плани посадки птиці, що призведе до зменшення обсягів виробництва, експорту та податкових надходжень. У довгостроковій перспективі це викличе додаткове зростання цін на курятину та яйця.
За матеріалами:
Finance.ua
