Скільки треба заробляти в Італії, щоб залишитися там жити

Чимало українців нині живуть в Італії: хтось приїхав тимчасово, а дехто вже замислюється, чи варто залишатися й будувати своє життя в цій країні надалі. Щоб ухвалити таке рішення, важливо розуміти не лише перспективи інтеграції, а й реальні умови життя — від вартості житла до цін у супермаркетах та доступності медицини.

Як пише Ukraine Pulse , за даними Numbeo, Італія посідає 40-те місце у світі за рівнем життя населення, випереджаючи Грецію, Туреччину та Грузію. Цей рейтинг враховує економічне становище, купівельну спроможність, рівень злочинності, охорону здоров’я та екологію.

Станом на вересень минулого року країна прийняла майже 167 тисяч українців, хоча останнім часом зафіксовано невеликий відтік — близько 1310 осіб залишили Італію.

Житло та комуналка

Ціни на оренду значно відрізняються залежно від регіону. У великих містах, як-от Мілан чи Турин, оренда дорожча, ніж на півдні. У Болоньї житло можна винайняти від 650 євро при середній зарплаті 1640 євро, а у Флоренції — від 730 євро при зарплаті близько 1590 євро.

Однокімнатна квартира в центрі коштує 600−1000 євро, у передмісті — 400−700 євро.

Трикімнатні апартаменти для родини обійдуться у 1100−1900 євро в центрі та 700−1200 євро у спальному районі.

Комунальні послуги (електрика, опалення, вода, вивіз сміття) — близько 240 євро щомісяця.

Транспортні витрати

Автомобіль у користуванні обходиться дорого: бензин коштує приблизно 1,8 євро за літр. Громадський транспорт набагато вигідніший — місячний абонемент коштує 35 євро, квиток на автобус — 1,2 євро. Поїздка на таксі стартує від 5 євро, кожен кілометр — близько 1,5 євро.

Харчування та розваги

Середньостатистична родина витрачає на продукти близько 430 євро на місяць. Для прикладу, ціни у супермаркетах такі:

літр молока — 1,5 євро

кілограм сиру — 13 євро

12 яєць — 3,4 євро

картопля (1 кг) — 1,6 євро

яблука (1 кг) — 2 євро

яловичина (1 кг) — 15 євро

курячі грудки (1 кг) — 11 євро

Вечеря на двох у ресторані обійдеться в 29−51 євро. Меню у McDonald’s — близько 10 євро, чашка капучино — 1,6 євро.

Додаткові витрати

Освіта та медицина також вимагають серйозних витрат: навчання у міжнародній початковій школі — близько 9250 євро на рік, приватний садок — 520 євро на місяць. Візит до лікаря коштує близько 90 євро.

Підсумок

Для комфортного життя сім’ї в Італії потрібно від 1061 євро на місяць без урахування оренди житла. Однак остаточні витрати залежать від регіону та способу життя родини.

