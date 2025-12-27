Чи можна отримати пенсійні виплати за довіреністю Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

В Україні пенсія може виплачуватись за довіреністю, яка обов’язково має бути нотаріально посвідчена.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Одеській області.

Довіреність має містити:

інформацію про місце та дату її складання (підписання),

відомості про довірителя та представника (ПІБ, місце проживання представника),

обсяг повноважень представника,

строк дії довіреності.

У ПФУ наголошують, довіреність без зазначення дати її підписання та підписів вважається недійсною.

«Незалежно від терміну дії довіреності строк виплати пенсії за нею не може перевищувати 12 місяців», — йдеться у повідомленні.

Як отримати пенсію за довіреністю на пошті та в банку

При одержанні пенсії через пошту, довіреність потрібно пред’явити працівнику відділення поштового зв’язку під час отримання пенсії.

Після спливу 12 місяців дії довіреності пенсіонеру потрібно особисто звернутись до будь-якого сервісного центру ПФУ та подати заяву про подовження виплати пенсії за довіреністю.

При одержанні пенсії через банківську установу порядок виплати пенсії за довіреністю дещо інший.

«Якщо суми пенсії одержують за довіреністю більше як один рік, банк зобов’язаний повідомити про це орган Пенсійного фонду, який нараховує відповідні кошти, не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини. А одержувач пенсії має особисто подати нову заяву до органу Пенсійного фонду щодо продовження виплати пенсії за довіреністю», — зазначають у ПФУ.

Якщо пенсіонер не подає зазначену заяву, виплату пенсії переводять на відділення поштового зв’язку.

