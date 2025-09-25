0 800 307 555
Італія може заморозити пенсійний вік на рівні 67 років

Уряд прем’єр-міністра Джорджії Мелоні розглядає можливість замороження пенсійного віку в Італії на рівні 67 років, що, на думку критиків, може спричинити новий тиск на державні фінанси країни.
Про це повідомляє Financial Times.
Чинний пенсійний закон Італії пов’язує встановлений законом пенсійний вік із поліпшенням середньої тривалості життя, передбачаючи перегляд кожні два роки та автоматичне підвищення у разі необхідності.
Останнє підвищення пенсійного віку відбулося в 2019 році, до пандемії Covid-19, коли він зріс на п’ять місяців до 67 років. З 1 січня 2027 року він має зрости на три місяці.
Однак італійські профспілки вимагають припинення автоматичного підвищення та перегляду пенсійного закону, який був прийнятий під час кризи суверенного боргу єврозони, коли Рим намагався відновити довіру ринку.
Їхня вимога з’явилася в той час, коли уряди Франції та Німеччини заохочують своїх громадян працювати довше через побоювання щодо життєздатності пенсійних систем у зв’язку зі старінням населення.
Хоча встановлений законом вік виходу на пенсію в Італії вищий, ніж в інших країнах, її населення скорочується одним з найшвидших темпів у ЄС.
Ультраправа партія «Ліга», яка входить до правлячої коаліції Мелоні, давно критикує положення пенсійного законодавства про автоматичне підвищення пенсій і підтримує їх замороження.
Міністр фінансів Джанкарло Джорджетті раніше цього року заявив, що він згоден на дворічне замороження, яке призупинить автоматичне коригування пенсійного віку до 2029 року. Міністерство фінансів повідомило Financial Times, що ця ідея все ще «обговорюється» і будь-яке рішення буде враховувати «загальну економічну ситуацію».
Незалежне парламентське бюджетне управління Італії підрахувало, що в разі замороження пенсійного віку та деактивації механізму автоматичного коригування витрати на пенсії зростуть на 0,4% ВВП до 2040 року.
Воно також зазначило, що до 2031 року співвідношення боргу Італії до ВВП зросте до 139%, що на сім процентних пунктів вище за поточні прогнози на цю дату.
За матеріалами:
Економічна Правда
Пенсія
